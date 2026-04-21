Fabiana Cantilo decidió contar lo que sabe de Patricia Bullrich: "Es una..."

Fabiana Cantilo estuvo invitada al programa Ángel Responde conducido por Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi. En medio de una charla distendida, cargada de anécdotas y recuerdos personales, la cantante habló abiertamente sobre su vínculo familiar con la actual senadora, Patricia Bullrich, quien además es su prima.

Todo comenzó cuando el conductor recordó el parentesco entre ambas y lanzó una pregunta directa que generó risas en el estudio: “¿Con los primos no te pegabas?”. Aunque Fabiana intentó esquivar el tema, respondió con total sinceridad y sorprendió con una definición inesperada sobre la funcionaria: “Patricia era un amor conmigo, era mi madre”.

La relación entre Fabiana Cantilo y Patricia Bullrich

Durante la entrevista, el programa mostró un video de archivo relacionado con Bullrich y una postura política de otro momento de su vida. Fue entonces cuando la artista hizo una aclaración que llamó la atención y dejó en evidencia sus diferencias actuales. “Esto fue cuando estaba de acuerdo yo”, dijo sobre el video que le estaban mostrando. “Ahora no”, agregó cantilo, marcando una distancia. “Le digo de todo y no me contesta”, confesó entre risas, dejando entrever que la relación familiar también atraviesa momentos de tensión.

La cantante profundizó luego en los recuerdos compartidos y reconstruyó cómo era su relación cuando eran chicas. “Cuando éramos chiquitas, ella era la menor de los Bullrich”, recordó. Según contó, pasaban mucho tiempo juntas y tenían una conexión muy cercana: “ella me tenia como de acompáñate. Yo tenia dos años menos”. “Andábamos a caballo, no nos importaba nada. Yo la amaba”, cerró con nostalgia.

Anteriormente, en una entrevista con Moria Casán para su programa La Mañana con Moria, Fabiana Cantilo, también había hablado de la relación con su familia. “Tenés tanto apellido, mi amor. Pueyrredón, Bullrich…”, destacó Moria, y enseguida Cantilo dejó en claro que la aristocracia de sus antepasados no le interesa. “Eran todos ladris”, sumó.

Aprovechando la respuesta, Moria le pregunto por Patricia Bullrich. “¿No estarás hablando de tu prima, no?”, la apuró. “No voy a hablar de eso porque estoy completamente en contra”, gritó. “Todo mal con la Ley de Glaciares, todo mal con el señor Presidente bailando con no sé quien mientras se quemaba la Patagonia”, se despachó. “No quiero hablar de política. Yo pienso que la política es una trampa para que nos odiemos”, cerró.