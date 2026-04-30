Una escuela argentina fue elegida como una de las 50 mejores del mundo: ¿Dónde queda?

Una escuela del conurbano bonaerense fue elegida como una de las mejores del mundo: clasificó entre las 50 finalistas del Global Schools Prize 2026, un premio que reparte un millón de dólares. La institución nominada lleva muchos años construyendo un refugio para niños y niñas en situación de vulnerabilidad; muchos de ellos son sobrevivientes de abuso.

Ubicada en Hurlingham, la escuela San José de Calasanz ofrece acompañamiento psicológico y educativo gratuito. Fue seleccionada como finalista del galardón internacional de la Fundación Varkey, que distingue a las instituciones más innovadoras y de mayor impacto del planeta.

La selección fue entre casi 3000 postulantes de 113 países. San José de Calasanz fue fundada en 1990 y pasó de tener 18 alumnos a convertirse en una comunidad educativa de 1280 estudiantes que van desde los tres años hasta la secundaria. Sostiene un Programa de Cultura de Paz y Solidaridad que lo llevó a convertirse en sede de una Cátedra UNESCO en Educación para la Paz y a ser declarado “Embajada de Paz” en 2021.

El trabajo de la escuela San José de Calasanz

Una de las iniciativas más profundas de la escuela sucede fuera de las tradicionales aulas: la Casa CEIEC. Este espacio brinda apoyo psicológico y educativo gratuito a 120 niños en situación de vulnerabilidad. Desde su creación, ya tuvo más de 500 egresados.

Su trabajo cotidiano combina contención emocional y acompañamiento pedagógico, razones que explican por qué la escuela destacó a escala global. En este sentido, la propuesta no sólo se limita a enseñar los contenidos curriculares, sino que se aprende a construir un entorno de reparación y cuidado para chicos atravesados por experiencias traumáticas.

Paralelamente, los estudiantes participan de campañas contra la falta de vivienda, búsquedas de personas desaparecidas, acciones solidarias frente a desastres naturales, jornadas de plantación de árboles y actividades de Model UN que realizan desde 1998.

La escuela ya cuenta con reconocimientos previos: desde premios de UNESCO hasta distinciones como “Emprendedor Solidario” en 2024 y el sello “Empresa Socialmente Comprometida” otorgado por la Provincia de Buenos Aires en 2025. En el caso de los Global Schools Prize 2026, el San José Calasanz compite en la categoría Ciudadanía Global y Construcción de la Paz”.

¿Cuándo se conocerán a los ganadores del Global Schools Prize 2026?

En caso de avanzar, la escuela podría llegar a ubicarse entre las 10 ganadoras de su categoría, que accederán a u$s 50.000 cada una, y una de ellas se quedará con el premio mayor de u$s 500.000 para ampliar su impacto en la comunidad. El anuncio oficial será en mayo durante el Education World Forum, en Londres.