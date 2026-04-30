LAFC gana en último minuto semifinal de ida en Copa de Campeones Concacaf

Los ​Ángeles FC ganó el miércoles 2-1 a Toluca de México la semifinal de ida de ‌la Copa de ‌Campeones de la Concacaf con gol en tiempo de compensación.

El alemán Timothy Tillman y Nkosi Tafari anotaron los goles de la victoria para el club de la MLS, mientras que Jesús Angulo marcó para los "Diablos Rojos" de Toluca, actual campeón ​del fútbol mexicano.

"Sabíamos ⁠que iba a ser un partido complicado, ‌que esto podía pasar, pero estamos conscientes ⁠de lo que nos ⁠estamos jugando. En casa va a ser un partido diferente", dijo Angulo a la cadena Fox.

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En el ⁠partido, disputado en el estadio BMO de ​Los Ángeles, Toluca tuvo la primera ‌opción clara de gol con ‌remates del argentino Nicolás Castro y Jesús ⁠Gallardo que el portero francés Hugo Lloris rechazó atinadamente.

Los Ángeles se adelantó a los 51 minutos con un disparo de derecha de Tillman ​en el ‌área tras un pase del coreano Son Heung-Min.

Toluca empató a los 73 minutos por conducto de Angulo, quien definió con un colocado disparo en la entrada del área ⁠tras controlar un pase del portugués Paulinho.

El club de la MLS logró el triunfo a los 91 minutos cuando Tafari remató con la cabeza en el área chica un centro enviado por Son desde el sector izquierdo al cobrar una falta.

El partido de ‌vuelta se disputará el 6 de mayo en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

En el inicio de la fase de semifinales, Tigres UANL de México ganó el martes 1-0 como visitante a Nashville de ‌la MLS gracias a un gol del argentino Ángel Correa.

La serie se definirá el 5 de mayo en ‌el estadio ⁠Universitario, casa de Tigres.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf ​obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029.

Con información de Reuters