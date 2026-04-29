La AUH sube a $141.286 en mayo pero ANSES retiene el 20% hasta presentar la Libreta.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 3,38% en todas las asignaciones familiares a partir de mayo de 2026, en función del porcentaje del INDEC respecto a la inflación de marzo que midió 3,4%.

AUH: el nuevo monto y cómo se cobra

La AUH está destinada a familias sin empleo formal, monotributistas sociales y empleadas de casas particulares. Con el aumento de mayo, la AUH sube a $141.286. Pero no te confundas: ANSES no te va a depositar ese número completo mes a mes.

El organismo retiene el 20% hasta que presentes la Libreta de escolaridad y salud. Eso significa que mes a mes vas a cobrar $113.028,80, el 80%. En cuanto a la AUH para hijos con discapacidad: el monto sube a $460.045. También tiene retención del 20%.

Cabe mencionar que si tenés hijos de hasta 5 años y el Ministerio de Salud verifica automáticamente los controles médicos, ANSES te paga el 100% desde el primer mes. No hay retención.

SUAF: montos por rango de ingresos

El SUAF es el sistema de asignaciones familiares para trabajadores registrados, monotributistas (categorías medias y altas), jubilados, pensionados y ex combatientes de Malvinas. A diferencia de la AUH, acá el monto depende de cuánto gana tu familia.

Con el aumento de mayo, los valores quedan así:

Asignación por hijo (sin discapacidad):

Rango 1 (ingresos más bajos, hasta $1.107.000aprox.): $70.651

Rango 2 (ingresos medios bajos): $47.658

Rango 3 (ingresos medios altos): $28.826

Rango 4 (ingresos más altos, dentro del tope): $14.876

Asignación por hijo con discapacidad:

Rango 1: $230.032

Rango 2: $162.733

Rango 3: $103.041

Si un familiar supera los $2.896.244, perdés el SUAF aunque el grupo no llegue al tope.

Topes de ingresos: lo que más te puede dejar afuera

ANSES también actualizó los límites de ingresos para poder cobrar el SUAF. Desde mayo, los topes son:

Ingreso individual máximo: $2.896.244 por cada integrante del grupo familiar. Si una sola persona (vos, tu pareja, un hijo mayor que vive con ustedes) supera ese monto, perdés el derecho a cobrar , aunque el ingreso total de la familia esté por debajo del límite general.

Ingreso total del grupo familiar máximo: $5.792.487. Ese es el tope final. Si la suma de los ingresos de todos los que viven en tu casa supera ese número, también perdés el beneficio.

Si un familiar supera los $2.896.244, perdés el SUAF aunque el grupo no llegue al tope. Esa es la regla más estricta y la que más quejas genera. No alcanza con que tu ingreso personal esté bien. Toda tu familia tiene que estar por debajo del tope individual.

Un proyecto para igualar los montos

La diputada Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de ley para que ANSES iguale los montos del SUAF con los de la AUH. La idea es que un trabajador registrado cobre lo mismo que un beneficiario de la AUH. Hoy hay una brecha importante: $141.286 la AUH vs $70.651 el SUAF en el rango 1.