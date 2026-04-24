En el primer trimestre del año, poco más de 50.000 personas comenzaron a cobrar su jubilación a través del sistema de la Anses. De ese total, el 44% accedió mediante algún esquema de moratoria o regularización de aportes que no habían sido realizados en su momento. La cifra representa una caída del 43% frente al mismo período de 2025 y del 55% respecto del primer trimestre de 2024, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social.

En los dos años previos, estaba vigente la moratoria que suspendió el Gobierno, el plan contemplado en la ley 27.705, sancionada en 2023, que permitía completar los aportes faltantes sin necesidad de abonarlos antes de jubilarse. El sistema funcionaba mediante descuentos mensuales sobre el haber, como forma de cancelar la deuda previsional en cuotas.

Este mecanismo, conocido popularmente como moratoria -aunque técnicamente no lo fuera exactamente-, estuvo vigente desde marzo de 2023 hasta el 23 de marzo de 2025, tal como lo establecía la propia norma. Si bien existía la posibilidad de extenderlo, el gobierno de Javier Milei decidió no renovarlo. Esto redujo el universo de personas que pueden acceder a una jubilación dentro del régimen general, que exige cumplir con la edad mínima —60 años para mujeres y 65 para varones— y acreditar al menos 30 años de aportes.

Antes de la implementación de esa ley, en el primer trimestre de 2023 se habían registrado 69.433 nuevas jubilaciones, de las cuales el 62% correspondía a beneficiarios que habían utilizado moratorias previas.

El impacto de la moratoria en las jubilaciones

El efecto del plan de la ley 27.705 se reflejó con claridad a lo largo de su vigencia. En 2023, el 81% de las nuevas jubilaciones se otorgaron a personas que habían recurrido a algún esquema de regularización por falta de aportes. En 2024, ese porcentaje bajó al 73%, y en 2025 descendió al 53,5%.

La finalización del programa se hizo sentir de manera gradual, ya que durante parte del año pasado continuaron otorgándose jubilaciones a quienes habían iniciado el trámite mientras la normativa aún estaba vigente. Entre enero y marzo de 2025 se registraron 91.577 nuevas altas, con un 72,2% de beneficiarios que accedieron mediante moratorias. En el mismo período de 2024, las jubilaciones habían sido 115.757, y el 76,2% correspondía a personas que regularizaron aportes.

Qué opciones quedan vigentes para jubilarse

Actualmente, el único esquema de regularización disponible es el establecido por la ley 24.476, aprobada en 1995 y reglamentada en 2005. Se trata de un régimen permanente que permite completar aportes a bajo costo, pero con una limitación clave: solo contempla períodos sin contribuciones previos a octubre de 1993.

Esta restricción hace que, con el paso del tiempo, el acceso a la jubilación mediante este mecanismo sea cada vez más acotado, reduciendo las posibilidades de ingreso al sistema previsional para quienes no lograron completar los años de aportes requeridos.