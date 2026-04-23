Formosa recibe la Maratón Internacional 2026 con más de 500 corredores de todo el país y de Latinoamérica

Este domingo, la ciudad de Formosa será sede de la Maratón Internacional de Formosa 2026 que tendrá como punto central la Costanera capitalina. El evento ya cuenta con más de 500 inscriptos y es organizado por la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) junto al equipo Bendito Running, con el acompañamiento del Gobierno provincial a través del Instituto de Asistencia Social y la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.

En la tarde del miércoles 22 se llevó a cabo una reunión técnica de coordinación con la participación de organismos provinciales, fuerzas de seguridad, equipos de running y áreas vinculadas a salud y turismo, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la competencia que iniciará a las 7hs.

"El trabajo en equipo es fundamental para que una actividad de esta talla salga en condiciones óptimas", aseguraron desde la organización, integrante de la organización, Daniel Denis, en diálogo con Agenfor. Es así como la provincia se consolida como un destino atractivo por su paisaje y la hospitalidad de su gente.

La organización del masivo evento

Denis explicó que las inscripciones permanecieron abiertas durante dos meses, lo que permitió la participación de corredores no solo de la provincia, sino también de distintos puntos del país y del exterior. En función de las condiciones climáticas y la extensión del circuito, se implementará un operativo especial de seguridad que incluirá cortes de tránsito programados en distintos sectores de la ciudad durante la mañana del domingo, con el objetivo de resguardar a los participantes.

Por su parte, la entrenadora Natalia Bangertes brindó detalles sobre las distancias de la competencia que incluirán recorridos de 42, 21 y siete kilómetros en categorías masculina y femenina. En esta edición, el circuito de 42 kilómetros se realizará en un solo tramo, a diferencia del año anterior.

El recorrido comenzará y finalizará en la Costanera y pasará por puntos clave como el Paseo Ribereño, las avenidas González Lelong, Néstor Kirchner y 28 de Junio, además de lugares emblemáticos como el Hospital Evita, el Parque Acuático de la Jurisdicción Cinco, el Paraíso de los Niños, la Cruz del Acceso Norte, la Piscina Olímpica y la Pista de Atletismo.

Impacto deportivo y turístico

El funcionario destacó que la realización de este tipo de eventos deportivos impacta de manera directa en la economía regional, además de fomentar una alta ocupación hotelera y el consumo en los emprendimientos locales. Estas acciones, llevadas adelante en articulación con el Ministerio de Turismo, permiten que la competencia funcione como un motor de desarrollo para los trabajadores y comerciantes de la zona.

Con una convocatoria que no deja de crecer y una marcada participación internacional, la Maratón de Formosa se afianza como una cita de relevancia que integra el deporte con el turismo. La jornada incluirá premiaciones generales para los tres primeros puestos en cada distancia, tanto para hombres como para mujeres, además de reconocer el desempeño en las diversas categorías por edad, consolidando así un evento integral para toda la comunidad.