"Se va": estrella de Telefe deja plantado al canal antes del estreno

Telefe recibe la negativa de una figura.

En Telefe ya tenían todo listo para uno de los regresos más esperados de su pantalla, pero en cuestión de horas el plan empezó a tambalear. Lo que parecía un retorno inminente terminó convirtiéndose en una situación incómoda que obligó al canal a recalcular.

¿Quién es el conductor que no volvería ya a Telefe?

El programa en cuestión es PH, Podemos Hablar, el ciclo que durante años condujo Andy Kusnetzoff y que había quedado en pausa durante 2025. La idea era clara: volver antes del Mundial y recuperar un formato que supo rendir fuerte en el rating.

Andy Kusnetzoff pospuso su regreso a Telefe.

Sin embargo, apareció un imprevisto que nadie tenía en los planes. La información la dio Juan Etchegoyen, quien reveló que en una reunión de último momento el propio conductor planteó un cambio clave en la hoja de ruta.

Andy Kunetzoff atrasó su regreso a la TV

Según contó, Kusnetzoff ya tenía otro compromiso asumido que le impide regresar en el corto plazo. “Se va al Mundial”, fue el dato que encendió las alarmas en el canal y en la productora Kuarzo.

El proyecto no es menor. El conductor habría sido contratado por Directv para realizar un programa desde Estados Unidos durante la cobertura del evento, lo que lo mantendría fuera del país durante varias semanas. En ese contexto, su presencia en la vuelta de PH se vuelve imposible.

La situación generó sorpresa porque el regreso del ciclo ya estaba en carpeta para mayo. Incluso, internamente se trabajaba con esa fecha como objetivo concreto. Pero este nuevo escenario obliga a postergar los planes.

De todos modos, hay algo que desde el entorno del programa se encargan de aclarar: la vuelta no está en duda. PH sigue en los planes de Telefe y su regreso es un hecho, aunque no en los tiempos que se habían imaginado.

La decisión final dependerá de cómo se acomode la agenda del conductor una vez finalizado el Mundial. Recién ahí se definiría el nuevo cronograma para el estreno.

Así, lo que iba a ser un regreso inmediato terminó en una pausa inesperada. Y una vez más, el calendario del fútbol mundial vuelve a meterse de lleno en la televisión argentina. Porque cuando el Mundial entra en juego nada queda igual.