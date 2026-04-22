Escándalo en Telefe: echaron a una figura de Telefe tras 10 años en el canal

La figura aún busca el por qué.

El cocinero Rodrigo Cascón estuvo como invitado en Almorzando con Juana y volvió a hablar públicamente sobre su salida de La Peña de Morfi, decisión que se concretó en 2025 y que, según expresó, todavía le genera interrogantes.

Durante la charla, el chef reconoció que nunca recibió una explicación clara sobre su desvinculación y sostuvo: “No sé por qué fue, si realmente hay algo, que me lo digan porque nunca me enteré”. “Me enteré dos semanas antes de que arranque el programa que no iba a estar”, recordó.

Cascón remarcó que conserva un profundo agradecimiento por los años vividos dentro del ciclo. “No tengo más que palabras de agradecimiento porque me dieron 10 años de trabajo, una cosa no quita a la otra, porque después te tratan de desagradecido…”, señaló.

El impacto que tuvo la decisión en la vida de Gastón

El cocinero explicó que el proceso previo fue particularmente difícil. “No fue lindo porque hablamos todo el verano del programa que se venía y dos semanas antes, enterarme que no tenía trabajo…”.

En medio de la polémica, el periodista Guillermo Barrios había contado que el chef atravesaba un fuerte golpe emocional y se encontraba “angustiado. triste. desilusionado. me sacaron. me dijeron que este año no” tras recibir la confirmación. En diálogo con Walter Leiva, Cascón también admitió el impacto personal que tuvo la situación. “Estoy todavía sorprendido, ahora ya estoy mejor, pero tuve unas semanas complicadas porque fueron muchos años de un programa al que le tomé cariño y éramos como una familia”, confesó. Asimismo, explicó que las razones comunicadas por el canal no lograron convencerlo: “Este año, los directivos del canal tomaron la decisión de que yo no siga y sentí una decepción, me sorprendió, porque durante mucho tiempo contaron conmigo para un montón de proyectos distintos, siempre con buena predisposición de los dos lados, no me lo esperaba”.