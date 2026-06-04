Guardiola "renunció 100 veces" antes de su salida definitiva, según el presidente del City

FOTO DE ARCHIVO: El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, celebra tras el desfile de la victoria del Manchester City en la FA Cup y la Carabao Cup en Mánchester, Reino Unido

El presidente del Manchester City, Jaldún al-Mubarak, reveló que Pep Guardiola "renunció 100 veces" durante sus diez años en el club antes de marcharse al final de ‌la temporada, poniendo fin a una ‌de las etapas más exitosas de un técnico en el fútbol inglés.

En una amplia entrevista con los medios internos del City, Al-Mubarak dijo que Guardiola coqueteó repetidamente a lo largo de los años, sin demasiada convicción, con la idea de marcharse, sólo para ser persuadido de continuar, hasta el momento en que supo que la decisión era definitiva.

"Inevitablemente, en estos últimos 10 años hemos tenido muchos altibajos. Y en los momentos bajos, debió de renunciar 100 veces", ​dijo Al Mubarak.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Está la historia ⁠que todos conocen, 'El pastor mentiroso'. En el caso de Pep, cuando dice que renuncia, ‌no significa que sea verdad. No lo toma tan en serio, tiene ⁠que gestionarlo".

"Siempre tuve un entendimiento muy claro con Pep, ⁠por esa analogía de 'El pastor mentiroso': cada vez que renuncie, siempre lo convenceré de volver hasta el momento en que sepa que es realmente el momento verdadero en que Pep decide que, ⁠efectivamente, ha llegado la hora".

"Hay momentos que no son reales y en los ​que en necesita que alguien lo haga volver. Y siempre iba ‌a llegar el momento en que iba ‌a ser real".

Al-Mubarak dijo que, además de convertirse en amigo cercano de Guardiola, también ⁠fue una especie de "psiquiatra" del español, apartándolo del borde del abismo en los momentos difíciles.

Las amenazas de Guardiola de marcharse finalmente se hicieron reales esta temporada, dijo Al-Mubarak, cerrando una etapa de 10 años que describió como "excepcional".

"Llegamos a ese punto, y yo lo sabía, y por ​eso no luché ‌en contra ello", dijo. "En este (caso) concreto, creo que él lo sabía, y yo sabía que él lo sabía. (...) No luché en absoluto porque sabía que esta era la vez en que lo decía en serio".

SUCESIÓN

Guardiola, de 55 años, ganó 20 trofeos con el City, incluidos seis títulos de la Premier League y la Liga ⁠de Campeones, antes de cerrar su carrera al término de una temporada en la que su equipo terminó subcampeón de liga y ganó la Copa FA y la Copa de la Liga.

Su salida llegó tras un periodo en el que el City se consolidó como la fuerza dominante del fútbol inglés, remodelando en el proceso el panorama táctico.

"Cambió el fútbol inglés", dijo Al-Mubarak.

"Si miras cómo ha evolucionado la liga, (...) la forma en que se juega al fútbol en esta liga desde hace ‌10 años hasta hoy. En mi opinión, su influencia sobre el juego es incuestionable. Ha dejado su huella en esta liga".

"Muy pocos entrenadores en el fútbol llegan y cambian no sólo al equipo, sino a toda una liga. Y Pep lo ha hecho aquí".

Pese a la salida de Guardiola, Al-Mubarak insistió en que la trayectoria del City seguiría siendo ascendente y que nombrarán al "entrenador ‌adecuado" para una transición fluida.

"Estamos lejos de haber tocado techo", dijo. "Estamos acostumbrados, porque está en nuestro ADN, a ganar. Este es un club diseñado y construido para ganar. Lo que Pep nos ha dado ‌nos ha llevado al ⁠siguiente nivel".

"Hemos pasado por un proceso muy meditado y estructurado, y el equipo está convencido —y yo estoy convencido, pueden estar tranquilos— de que traeremos al ​entrenador adecuado para este club".

"Muy pronto lo anunciaremos y ustedes estarán muy tranquilos de que hemos seleccionado y traído al mejor entrenador posible para este club".

Enzo Maresca, exasistente de Guardiola, es el sucesor esperado.

Con información de Reuters