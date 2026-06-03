“Casual”: la comedia con Malena Guinzburg y Carlos Belloso donde la tragedia se convierte en enredo.

Leticia es una mujer que entra en coma irreversible tras sufrir un accidente. En la sala de espera se encuentran su compañera de crochet, su jefe, su mejor amiga, y también médica, y el marido de ella. Donde la muerte debería entrar en juego, lo hace la vida: aquella está embarazada. ¿De quién? Ese es el quid de la cuestión. Casual es una obra de Federico Viescas, bajo la dirección de Pablo Fábregas, en el que la tragedia se inclina hacia su lado más cómico.

Las largas horas de hospital se convierten en un pase libre de las citas que Leticia tuvo en el último tiempo, con el fin de encontrar al padre del bebé en camino. Y aunque la verdad parece estar cada vez más cerca, la pregunta que prevalece es cuánto conocemos realmente a los otros, por más amigos, amante, pareja, compañero de trabajo, que sean.

"Casual" se puede ver de miércoles a domingos en Multiteatro.

Casual cuenta con un elenco explosivo, entre caras conocidas y juventud refrescante: Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich. Fue muy bien recibida entre el público, quienes la califican con 4.7 estrellas en la página de Multiteatro: "Ligera, divertida y con giros inesperados... Excelente", "Muy recomendable. Para una noche de risas de principio a fin", "Muy graciosa", son algunas de las opiniones de quienes ya la vieron.

Dónde y cuándo se puede ver Casual: cómo conseguir las entradas

Casual se puede ver de miércoles a domingos en Multiteatro, Av. Corrientes 1283. Algunos días cuentan con doble función. Las entradas se pueden conseguir a través de Plateanet y tienen un valor entre $45.000 y $60.000. Hay promociones con Clarín 365, Club Multi y Visa Galicia.

Sinopsis: "Leticia cae en coma tras sufrir un accidente. En la clínica se reúnen sus amigos: un abogado sin escrúpulos, una médica al borde del colapso, una hippie fan del clona y un agente inmobiliario insoportable. Para entender qué pasó, deciden revisar su celular. Pero lo que encuentran abre una puerta inesperada: una aplicación de encuentros casuales revela una vida secreta de Leticia que ninguno imaginaba.

Entre el morbo y la culpa, la investigación se descontrola cuando las citas empiezan a llegar. Una versión desconocida de su amiga sale a la luz y los obliga a confrontar sus propios prejuicios para aceptarla. Cuánto conocemos realmente a las personas que queremos? Hasta dónde estamos dispuestos a invadir la vida privada de los demás? Y, ya que estamos...cómo es posible hacer un trío de a dos? Solo respuestas incorrectas".