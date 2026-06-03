Formosa impulsó una nueva edición de Intercurso Modo Mundial y fortalece los eSports Digitales entre jóvenes

La provincia volvió a apostar por los deportes electrónicos como herramienta de inclusión y encuentro entre jóvenes. A través del torneo Intercurso Modo Mundial, el Gobierno de Formosa celebró la cuarta edición junto a la primera del 2026 en la que se realizó en la Jurisdicción Cinco de la capital provincial en la que decenas de estudiantes participaron de una competencia de videojuegos que combinó recreación, tecnología y trabajo en equipo en la antesala del Mundial 2026.

La propuesta consistió en un torneo de eSports o deportes electrónicos en modalidad eliminatoria, donde 18 equipos integrados por cuatro jugadores compitieron en diferentes videojuegos, entre ellos Free Fire, uno de los títulos más populares entre los jóvenes.

Darío Gómez, coordinador del certamen, destacó la gran convocatoria y el entusiasmo demostrado por los participantes durante toda la jornada. Según explicó, la iniciativa busca generar espacios donde los estudiantes puedan compartir experiencias, fortalecer vínculos y disfrutar de actividades recreativas vinculadas a las nuevas tecnologías.

Tecnología, integración y compañerismo

Más allá de la competencia, los organizadores remarcaron que el objetivo principal fue promover valores como la integración, el respeto y el compañerismo. La dinámica del torneo permitió que los equipos avanzaran a través de distintas rondas eliminatorias hasta llegar a la gran final. Cada partida estuvo marcada por la pasión de los participantes y el interés creciente que despiertan los deportes electrónicos entre las nuevas generaciones.

Desde la organización señalaron que este tipo de actividades surgen a partir de la escucha activa de las demandas e intereses de los jóvenes formoseños, quienes encuentran en la tecnología y los videojuegos una forma de expresión, aprendizaje y socialización.

Capacitaciones y apoyo educativo durante todo el año

El espacio donde se desarrolló el torneo también impulsa otras iniciativas vinculadas a la educación y la formación laboral. Juan Alfredo Corti, coordinador del centro comunitario y militante justicialista, explicó que actualmente se dictan diversos cursos destinados a jóvenes y adultos.

Entre las propuestas se destacan las capacitaciones en barbería, que ya cuentan con alrededor de un centenar de inscriptos, y el curso de auxiliar de atención familiar, respaldado por el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa.

"Estamos siempre al lado del vecino, a la vez que poniendo en valor a la educación pública", expresó Corti al referirse al trabajo que se desarrolla en el lugar. Además, el centro ofrece apoyo escolar gratuito para estudiantes de nivel primario y secundario los martes y jueves, fortaleciendo así las acciones de acompañamiento educativo e inclusión social en la comunidad.

El crecimiento de los eSports en Formosa refleja una tendencia que se expande en todo el país. Cada vez más instituciones incorporan propuestas vinculadas a los videojuegos como herramientas para fomentar la participación juvenil, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades digitales.

En ese contexto, iniciativas como Intercurso Modo Mundial buscan aprovechar el interés de los jóvenes por la tecnología para generar espacios de encuentro, formación y recreación.