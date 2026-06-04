La imagen digital de Javier Milei tuvo en mayo de 2026 un leve rebote respecto del pico negativo de abril, pero no alcanzó para revertir la tendencia que se sostiene desde hace cuatro meses. Según el informe de conversación digital elaborado por la consultora AD HOC, el 50% de la conversación fue negativa, el 39% positiva y el 11% neutra. Los datos coinciden con los relevamientos de opinión pública: la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés registró una imagen de gestión negativa en 60 puntos y positiva en 37.

El volumen de menciones al presidente también muestra una caída significativa: en mayo se registraron 5,2 millones de menciones, muy por debajo de los picos de 12,4, 12,6 y 13,4 millones que el mandatario había acumulado en períodos anteriores. AD HOC advierte que esta tendencia descendente consolida una pérdida de novedad y que el protagonismo creciente de figuras como Adorni, Karina Milei y Martín Menem —todas con alta negatividad asociada— concentra hoy parte central del ecosistema digital en torno al presidente.

El escándalo Adorni, por tercer mes consecutivo

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a encabezar en mayo la lista de los temas más mencionados en la conversación digital de Milei, con 181.500 referencias. Las menciones al funcionario casi quintuplicaron el promedio de los meses anteriores al estallido del escándalo. En enero, las referencias a Adorni eran de 345.000; en febrero llegaron a 416.000; y desde marzo escalaron a 2.765.000, 2.280.000 y 1.973.000 en los meses siguientes. El caso no baja del radar de las redes, consolidándose como uno de los principales lastre para la imagen del gobierno en el entorno digital.

Karina Milei acumuló 165.200 menciones con sentimiento mayormente negativo, mientras que Martín Menem llegó a 100.500 menciones en el marco de la interna libertaria que ocupó buena parte de mayo. Trump (73.200), el caso $LIBRA (36.600) y el BCRA (35.300) completan los primeros puestos del mapa temático del presidente. En contraste, los temas con potencial positivo como Vaca Muerta apenas alcanzaron 14.000 menciones.

La interna que explotó en redes

La polémica en torno a la cuenta de X "Periodista Rufus" destapó en mayo la interna más visible dentro del entorno presidencial. La supuesta pertenencia de esa cuenta a Martín Menem disparó la respuesta de Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo, que salieron activamente a vincular al Presidente de la Cámara de Diputados con el perfil cuestionado. La frase que resumió la fractura fue pronunciada por Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan": "No le mientan al presidente". Menem respondió hablando de "subestimación al presidente".

El impacto fue inmediato: Menem llegó en mayo a 381.000 menciones y Caputo a 190.000, ambos en el pico más alto de todo 2026. El informe señala que las menciones que vincularon a Menem con Milei generaron un 62% de negatividad hacia el presidente, una cifra que ilustra el costo político de la interna en términos de imagen digital.

El "algoritmo de Yrigoyen" y la burbuja presidencial

AD HOC describe un fenómeno que denomina "el algoritmo de Yrigoyen": el presidente se relaciona en el mundo digital con un grupo de usuarios que refuerza de forma intensa su propio sesgo de confirmación. Milei actúa simultáneamente como troll y amplificador: retuitea posteos de usuarios afines —denominados "provocadores"—, lo que por la lógica del algoritmo refuerza su percepción de la realidad y le devuelve una imagen de positividad sobre-representada.

El informe destaca que Milei fue el segundo usuario digital que más habló de sí mismo durante mayo. La dinámica genera que el presidente perciba de forma agresiva la disidencia mientras ve amplificada la aprobación de los ya convencidos. AD HOC cita datos del estudio de Voices 2023: 8 de cada 10 argentinos consideran que la desinformación es una amenaza para la democracia y 7 de cada 10 cree que aumenta la polarización.

Patricia Bullrich, la incómoda

En medio del panorama sombrío para la imagen digital del gobierno, Patricia Bullrich aparece como el perfil oficialista que menor negatividad le aporta a la conversación sobre Milei. Con 189.000 menciones en mayo —un 24% más que el mes anterior—, la ministra de Seguridad fue la primera funcionaria en pedir a Adorni que presentara su declaración jurada y protagonizó cruces con el PRO porteño en torno al subte.

El informe señala que Bullrich se posiciona como un elemento externo a la lógica de poder Milei-Karina y representa una amenaza real de cara a 2027. Según datos de la consultora Zuban-Córdoba que cita AD HOC, el 64,3% de los votantes de Milei en primera vuelta podría votarla. El sentimiento digital que genera hacia el presidente es el más favorable del entorno libertario: solo un 47,9% de negatividad, contra el 71,1% que genera Karina Milei, el 65% de Adorni y el 61,9% de Menem.

La retirada de la comunidad libertaria

El informe cierra con una tendencia que preocupa en el entorno presidencial: la comunidad libertaria viene perdiendo presencia en la conversación digital sobre Milei. En octubre de 2025, 8 de los 10 usuarios más activos en esa conversación pertenecían al ecosistema libertario. En marzo de 2026 bajaron a 5. En mayo, solo 4 de los 10 principales usuarios en esa conversación provienen de ese espacio. Figuras como @GordoDan_, @TraductorTeAma y @TommyShelby_30 desaparecieron del top 30 de influenciadores. El motor digital que sostuvo la narrativa presidencial en los momentos de mayor aprobación ya no tiene la misma potencia.