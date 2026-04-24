La petrolera de capitales nacionales Pluspetrol presentó un proyecto de adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para invertir U$S 12.000 millones para producir petróleo y gas en Vaca Muerta. La compañía, fundada hace casi 50 años y cuyo principal accionista es la familia Rodríguez-Rey, es una de las operadoras con inversiones más agresivas de los últimos años en la formación de hidrocarburos no convencionales. El pedido de adhesión se realizó junto a la compañía provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Hasta ahora, es el monto de inversión del RIGI más grande de todos, contemplando los proyectos que ya están aprobados y los que presentaron la adhesión. El RIGI tiene en la actualidad 36 solicitudes de adhesión por US$ 95.000 millones. Los proyectos de inversión del RIGI se concentraron en los sectores de energía y minería y la infraestructura asociada a estas iniciativas, que son las pocas actividades de económica que están creciendo en la actualidad.

En febrero, el ministro de Economía habilitó la posibilidad de que proyectos de upstream (exploración y producción) puedan adherirse al RIGI ya que en el formato original estaban excluidos del esquema de beneficios fiscales y cambiarios, entre otros.

Con el proyecto que presentó al RIGI, Pluspetrol pretende acelerar el plan de inversiones en las áreas no convencionales Bajo del Choique – La Invernada, al norte de la provincia de Neuquén, donde tiene el objetivo de construir cuatro plantas de procesamiento de fluidos, ductos de evacuación de crudo y gas y perforar más de 600 pozos en un plazo de 25 años, según detalló la compañía.

Producción en Vaca Muerta

Pluspetrol tiene el ambicioso objetivo de alcanzar en el futuro una producción máxima de 100.000 barriles de petróleo por día (bdp). Esta meta, que tiene una primera fase de 50.000 bdp, representa alrededor del 12% de la producción actual de la Argentina, que en marzo trepó a los 878.000 bdp (Vaca Muerta produjo alrededor de 600.000 bdp).

En gas, Pluspetrol estima alcanzar los 6 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) en la primera fase y llegar a 12 MMm3/d en la segunda. En comparación, la meta máxima representa casi un 10% de la producción promedio de 2025.

Pluspetrol adquirió el área Bajo del Choique – La Invernada, uno de los más productivos de la cuenca Neuquina, en 2024 cuando le compró distintos bloques de Vaca Muerta a la estadounidense ExxonMobil por US$ 1.700 millones. Para el gigante petrolero de Estados Unidos esta venta significó la salida de la Argentina. Además, Pluspetrol opera desde 2018 el área La Calera, uno de los mayores bloques de shale gas de Vaca Muerta, aunque también produce shale oil.

A fines del año pasado, Pluspetrol le vendió el área Los Toldos II Oeste (que había adquirido de ExxonMobil) a la estadounidense Continental Resources, en lo que fue el último ingreso de una petrolera internacional a Vaca Muerta.