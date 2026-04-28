Los jubilados con haberes superiores a la mínima cobran desde el 24 de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llega a la última semana de pagos de abril. Cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima y los titulares de la Prestación por Desempleo. A continuación, te detallamos las fechas que se organizan por terminación de DNI.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

Los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al haber mínimo tienen sus fechas de cobro concentradas en la última semana de abril. El calendario establece días específicos según la terminación del DNI.

Los jubilados con haberes superiores a la mínima cobran desde el 24 de abril. El cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 : 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7 : 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Prestación por Desempleo: fechas de cobro

ANSES también incluye a los titulares de la Prestación por Desempleo dentro del tramo final del calendario. El organismo liquida estos pagos en las mismas fechas que otras prestaciones que cierran el cronograma.

La Prestación por Desempleo se paga entre el 22 y el 28 de abril según DNI. Las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1 : 22 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 23 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 24 de abril

DNI terminados en 6 y 7 : 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

Este esquema unifica la acreditación en los últimos días del mes y ordena el proceso administrativo.

Los DNI terminados en 8 y 9 cobran el último día del mes, el 30 de abril.

Montos actualizados para abril 2026

El sistema previsional aplicó un aumento del 2,9% en abril, en línea con la evolución de los precios. Los valores actualizados son:

Jubilación mínima: 380.319,31.Con el bono de $70.000, alcanza los $450.319,31 .

380.319,31.Con el bono de $70.000, alcanza los . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): monto base de 304.255,44. Con el bono, llega a $374.255,44.

monto base de 304.255,44. Con el bono, llega a $374.255,44. Pensiones No Contributivas (PNC): monto base de 266.224,52. Con el adicional, alcanzan $336.224,52.

monto base de 266.224,52. Con el adicional, alcanzan $336.224,52. Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.664 aproximadamente. ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.

Bono de $70.000: quiénes lo reciben

El bono de $70.000 continúa vigente en abril. No es para todos. Solo para los sectores de menores ingresos: los jubilados que cobran la mínima acceden al refuerzo completo. El adicional se deposita junto con el haber mensual. No hace falta hacer ningún trámite.

Cuando el ingreso se ubica entre 393.174,10 y 463.174,10, ANSES libera un bono proporcional para garantizar un piso de ingresos. El cálculo se hace de forma automática según el haber de cada beneficiario.

Qué otras prestaciones se pagan en la última semana

Además de los jubilados con haberes altos y la Prestación por Desempleo, ANSES también liquida en estos días:

Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores registrados que no cobraron en fechas anteriores.

Asignaciones de Pago Único (nacimiento, matrimonio, adopción) para quienes iniciaron el trámite en abril.

Ayuda Escolar para los casos que no fueron automáticos y ya presentaron el certificado.

Recomendaciones para cobrar sin inconvenientes

Verificá tu fecha de cobro según la terminación de tu DNI. No todas las terminaciones cobran el mismo día.

Mantené actualizados tus datos bancarios en ANSES. Si cambiaste de cuenta, informalo antes de la fecha de cobro.

No dejes el retiro para el último día. Los bancos suelen tener más demoras cuando hay mucha concurrencia.

Usá Mi ANSES para consultar el estado de tus haberes y las fechas de cobro actualizadas.