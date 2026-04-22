PNC de mayo 2026 con aumento: cuánto cobran Pensiones No Contributivas de ANSES

Pensiones no contributivas: cuánto cobran en mayo

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que abona la ANSES volverán a actualizarse en mayo de 2026, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El sistema toma como referencia la inflación informada por el INDEC, por lo que los haberes tendrán una nueva suba el próximo mes.

Con el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor de marzo, el aumento previsto para mayo será del 3,4%, porcentaje que impactará sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales administradas por el organismo previsional.

Cuánto cobran las PNC en mayo 2026

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez equivalen al 70% de una jubilación mínima, por lo que su valor depende directamente de la evolución de ese haber.

Con el aumento confirmado, en mayo los montos quedarían de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $275.275,12

$275.275,12 PNC para madres de siete hijos: $393.250,17

En el caso de las madres de siete hijos, la prestación está equiparada al valor de la jubilación mínima.

ANSES: PNC en mayo con aumento

Bono de $70.000: cuánto cobrarían en total

Además del aumento por movilidad, continúa la expectativa por la continuidad del bono extraordinario destinado a los haberes más bajos. Si el refuerzo de $70.000 se mantiene en mayo, los ingresos totales serían:

PNC por invalidez o vejez: $345.275,12

$345.275,12 PNC madres de siete hijos: $463.250,17

Hasta el momento, resta la confirmación oficial del Gobierno sobre la continuidad de este adicional.

Por qué las PNC cobran menos que una jubilación

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Por eso, la ley fija para algunas categorías un haber equivalente al 70% de la mínima.

Esto alcanza, entre otros casos, a:

Personas con discapacidad

Adultos mayores sin aportes suficientes

Beneficiarios por invalidez o vejez

La excepción es la pensión para madres de siete hijos, que cobra el mismo monto que un jubilado con haber mínimo.

ANSES: cuánto se cobra en mayo

ANSES todavía no publicó el calendario oficial de pagos de mayo, aunque se espera que las fechas comiencen durante la primera semana del mes, como ocurre habitualmente. El cronograma se ordenará por terminación de DNI y podrá consultarse en los canales oficiales del organismo.

Por qué las PNC son menores que la jubilación mínima

Las Pensiones No Contributivas equivalen al 70% de una jubilación mínima. Eso está establecido por ley. La razón es que las PNC no requieren años de aporte. Son beneficios para personas que no cumplen los requisitos de una jubilación ordinaria: adultos mayores sin aportes, personas con discapacidad sin edad mínima, madres de siete hijos en situación de vulnerabilidad.

Al ser del 70%, cuando la jubilación mínima sube, las PNC suben pero siempre quedan un escalón por debajo. Eso explica por qué una PNC por invalidez es siempre menor que una jubilación mínima. La excepción son las madres de siete hijos, cuya pensión está equiparada al 100% de la jubilación mínima. Por eso cobran lo mismo que un jubilado con 30 años de aporte.