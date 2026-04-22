La Asignación por Embarazo aumenta 3,38% en mayo por la inflación de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en mayo de 2026 un incremento del 3,38% en la Asignación por Embarazo, en base al IPC de marzo informado por el INDEC. Esta actualización responde al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024. Con este ajuste, el monto total del beneficio pasará de $136.666 a $141.286.

Cómo se cobra: el 80% mensual y el 20% retenido

El 20% del monto se retiene y se paga al final del embarazo con los controles. Como ocurre también con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ANSES retiene el 20% del haber mensual. Ese porcentaje se paga de manera acumulada una vez finalizado el embarazo, siempre que se acrediten los controles sanitarios.

En la práctica, las beneficiarias reciben de forma directa:

80% mensual: $113.028,80

20% retenido: $28.257,20 (se cobra al final)

Zona 1 (Patagonia): para quienes residen en la zona patagónica (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Patagones), el monto es más alto:

Monto total: $183.672

80% mensual: $146.937,60

20% retenido: $36.734,40

Complementos extras: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Más allá del aumento en el haber principal, las titulares de la Asignación por Embarazo acceden a complementos extras que incrementan de manera significativa el ingreso mensual.

Complemento Leche (Plan de los Mil Días): en mayo se actualizará a $53.290 . Está destinado a garantizar una mejor nutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.

en mayo se actualizará a . Está destinado a garantizar una mejor nutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé. Tarjeta Alimentar: se mantiene vigente con un monto de $52.250, sin cambios desde mayo de 2024. Es un refuerzo fundamental para la compra de alimentos.

Con los complementos, el ingreso total supera los $218.000 por mes. La suma total para una beneficiaria en zona general es:

80% de la Asignación por Embarazo: $113.028,80

Complemento Leche: $53.290

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total mensual: $218.568,80

El 20% del monto se retiene y se paga al final del embarazo con los controles.

Cobro automático del 20% retenido

A partir de la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, se implementó un sistema de cruce de datos entre ANSES y el sistema de salud. Esto permite verificar automáticamente los controles sanitarios y agilizar el cobro del porcentaje retenido sin necesidad de trámites adicionales.

Ya no tenés que presentar papeles en una oficina. ANSES cruza la información con hospitales y centros de salud. Si los controles están al día, el 20% se acredita solo.

Fechas de cobro para mayo

ANSES aún no publicó el calendario oficial de pagos para mayo 2026. Por la experiencia de meses anteriores, se espera que la Asignación por Embarazo se cobre en las mismas fechas que la AUH:

DNI terminados en 0 y 1: primera semana de mayo

DNI terminados en 2 y 3: segunda semana

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: segunda y tercera semana

Recomendamos estar atentas a la web oficial de ANSES y a la app Mi ANSES para conocer las fechas exactas.