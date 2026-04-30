El Senado de Brasil rechazó al candidato de Lula a la Corte Suprema

El Senado de Brasil rechazó este jueves la postulación de Jorge Messias al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La votación terminó con 42 votos en contra y 34 a favor, lo que supone el primer rechazo a un candidato al Supremo desde 1894. Messias era el candidato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al organismo, por lo que la medida fue descrita como un duro golpe al Gobierno a cinco meses de las elecciones nacionales.

Lula anunció la elección de Messias en noviembre, pero por las tensiones que mantiene en el Senado no lo impulsó como candidato, dado que su bancada es minoría frente a la derecha y a la centro derecha brasileña. Messias, actual abogado general del Estado, es una figura muy próxima a Lula y es el tercer candidato propuesto por el mandatario desde que empezó su tercer mandato en 2023. El postulante llegó a declarar durante ocho horas ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado para presentarse, pedir votos y responder preguntas.

Durante la votación, la senadora opositora Mara Mara Gabrilli fue la única en hablar y apuntó contra el presidente brasileño, al afirmar que busca "premiar lealtades personales" y "cuidar sus intereses" con representaciones amigas en la Corte Suprema.

El Tribunal Supremo, que por ley debe contar con 12 miembros, actualmente cuenta con 11 por la jubilación de uno de los magistrados. La oposición defiende dejar vacía la vacante hasta conocer el ganador de las elecciones nacionales de este año, las cuales tienen en vilo al país por la disputa entre Lula y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

Lula y Flávio Bolsonaro están en empate técnico en un hipotético balotaje, según una encuesta

Una encuesta de Atlas Intel, que difundida por Bloomberg esta semana, anunció un potencial empate técnico entre el presidente Lula y el senador Flávio Bolsonaro con una diferencia apenas por centésimas entre ambos. De acuerdo al estudio Bolsonaro, candidato de la derecha, sacaría el 47,8% de los votos ​en una segunda ⁠vuelta, frente al 47,5% del actual ‌presidente.

En paralelo, una encuesta de BTG Pactual en conjunto con Nexus un resultado parecido. De acuerdo a dos simulaciones de primera vuelta, Luiz Inácio Lula da Silva alcanzaría entre el 44,2% y el 46,6% de los votos, mientras que Jair Bolsonaro oscilaría entre el 39,3% y el 39,7%, según el escenario que plantearon ambos estudios difundidos esta misma semana.