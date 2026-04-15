A seis meses de las presidenciales, la Justicia investigará al candidato Bolsonaro Jr

Un juez de la máxima corte de la Justicia de Brasil ordenó este miércoles abrir una investigación contra el senador y candidato de la extrema derecha Flavio Bolsonaro, por una publicación en redes sociales en la que vinculó a su rival en las elecciones presidenciales de octubre, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con el narcotráfico y Nicolás Maduro, hoy preso en Nueva York.

En enero pasado, el senador e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro había celebrado en sus redes sociales el secuestro de Maduro en una operación militar de Estados Unidos y su detención en Nueva York, donde ahora enfrenta un juicio por cargos de narcotráfico. Pero no se quedó ahí. Vinculó al venezolano con el mandatario brasileño y aseguró, sin pruebas que está relacionado con el “tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, fraudes electorales”. “Lula será delatado”, concluyó.

Este miércoles, la agencia de noticias AFP accedió a la orden de investigarlo emitida por el juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, el mismo que impulsó el caso por el intento de golpe de Estado contra su padre, Jair Bolsonaro. Según el documento, le pidió a la Policía Federal indagar si el senador cometió el delito de “calumnia” contra Lula en la publicación, realizada el 3 de enero en X.

Moraes reclamó “el inicio de una indagación contra Flavio Nantes Bolsonaro, para investigar la supuesta práctica del delito de calumnia”, prevista en el Código Penal brasileño. Ahora, el juez le dio 60 días a la Policía Federal para realizar las diligencias iniciales.

La apertura de las averiguaciones había sido solicitada por el Ministerio de Justicia y contaba con el aval de la Fiscalía General, que consideró que la publicación atribuía “falsamente, de manera pública y vejatoria, hechos delictivos al presidente de la República”. Bolsonaro, en tanto, había acusado al Gobierno de cometer “un claro intento de restringir la libertad de expresión”.

Con información de Noticias Argentinas