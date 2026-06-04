En el programa de Nelson Castro criticaron a Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei sigue atravesando escándalos de todo tipo. Luego de lo ocurrido con Manuel Adorni y los diferentes funcionarios que tomaron créditos hipotecarios astronómicos, ahora se suma la acción tomada por el Ejecutivo contra María Verónica Michelli, candidata a jueza al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, cuyo pliego pidieron retirar desde las altas esferas del oficialismo. Esto, que lleva la firma del Presidente, apoyando en el vínculo que tiene (es la cuñada) con Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación.

Esta decisión tuvo una gran repercusión tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Un ejemplo de esto es el debate que se trazó en el pase entre Ignacio Ortelli y Nelson Castro, por Radio Rivadavia, donde ambos coincidieron en que están hartos de que el jefe de Estado no responda a estas inquietudes.

María Verónica Michelli, candidata a jueza.

Nelson Castro y Nacho Ortelli criticaron a Javier Milei

"Yo estoy particularmente harto de esta explicación de 'el Presidente no se involucra, solo está abocado a la economía'. Bueno, hubiera sido ministro de Economía si solo le importa la economía", expuso indignado Ortelli, quien adujo que "conducir un país es justamente estar atento a que el que está con vos no sea un turbio, un sucio, o al menos no deje todos los dedos pegados". "Conducir un país es mucho más importante que manejar la economía", insistió, a lo cual suscribió Nelson: "Por supuesto".

Otro de los panelistas, en tanto, deslizó: "En el caso de la polémica esta, por la jueza cuñada del periodista Alconada Mon, se observa que el presidente está bien enterado del tema. No es que le mintieron, que no sabe lo que pase, que está metido en la base monetaria: se ocupó de defender la decisión del poder ejecutivo y demás". "Se entera después lo de Alconada, antes no se enteró porque lo hubiera bloqueado. Yo planteaba... ¿quién firmó en nombre del presidente ese pliego? Porque el presidente le puso la firma", se preguntó Ortelli.

"La versión es que alguien lo firmó por el Presidente. Después cuando toma nota, toma decisiones, es un presidente inflexible. ¿Qué hace con Adorni o con los escándalos de corrupción? Solo toma represalias con los que no le caen simpático", concluyó el periodista.