El FMI confirmó que el Gobierno de Milei buscará avanzar sobre las jubilaciones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que Javier Milei buscará avanzar con la reforma del sistema jubilatorio, además de la reforma tributaria, y destacó que el gobierno libertario ya realizó modificaciones impositivas que van en ese sentido. En paralelo, volvió a elogiar la marcha de la economía, pese a las numerosas advertencias que realizó la semana pasada al aprobar la última revisión del acuerdo.

Así lo señaló la vocera del organismo de crédito, Julie Kozack, en la conferencia de prensa regular que ofreció este jueves, de la que participó El Destape. "Respecto a las reformas tributaria y previsional, cabe mencionar que las autoridades (argentinas) mantienen un firme compromiso con su marco fiscal", subrayó.

En ese sentido, Kozack añadió que el gobierno argentino "planea fortalecer aún más el marco tributario, de pensiones y fiscal", y resaltó que "estas son reformas cruciales para Argentina, con beneficios potencialmente muy significativos para la eficiencia, la equidad y el crecimiento del país a largo plazo. Y, en este contexto, es natural que se estén analizando con detenimiento".

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De este modo, el organismo de crédito reafirmó que Milei efectivamente planea avanzar en las reformas previsional y tributaria, dos de las pocas reformas estructurales previstas en el acuerdo firmado en abril de 2025 que todavía no fueron implementadas plenamente.

Al respecto, la vocera del Fondo remarcó que "ya se han realizado importantes esfuerzos, como la reducción gradual de los impuestos al comercio, que son distorsivos, y la adopción de una fórmula de indexación de pensiones más predecible", en referencia, respectivamente, a las retenciones y a la modificación a las jubilaciones que Milei realizó por decreto en marzo de 2024.

De hecho, la última baja de retenciones, que arrancarán en julio para el maíz y en enero de 2027 para la soja, fue anunciada por Milei un día antes de que el FMI revelara públicamente su documento denominado "Temas Seleccionados" (Selected Issues), paralelo al Staff Report, en un evidente guiño político al organismo que anticipa la intención de concretar los demás puntos principales de la reforma tributaria.

Entre ellas se encuentran los pedidos de una ampliación de la cantidad de contribuyentes del impuesto a las Ganancias y un aumento del monotributo, que buscan compensar tanto la baja de las retenciones como de impuesto al cheque. Un esquema que sería todavía más regresivo para el consumo, tal como ya advirtieron las cámaras de comercio (CAC y CAME).

Pero las definiciones del FMI resultan reveladoras sobre todo porque el Gobierno, en paralelo, todavía evita poner en la agenda los plazos o el contenido de la impopular reforma previsional. Obviamente, el contenido, plasmado punto por punto en el Staff Report, es sumamente delicado. Esencialmente, plantea cinco modificaciones principales al sistema jubilatorio:

Integrar la PUAM y la jubilación básica, diferenciándolas de las jubilaciones contributivas

Avanzar hacia un sistema proporcional, en el que los derechos previsionales se acumulen gradualmente según los aportes realizados.

Ampliar la cantidad de aportantes favoreciendo el empleo formal, para lo cual considera crucial la reforma laboral

Unificar y simplificar los más de 200 regímenes jubilatorios existentes en el país

Ajustar la edad jubilatoria y equipararla progresivamente entre hombres y mujeres

Así y todo, la fecha estimada para su implementación, según la última revisión del acuerdo, es diciembre de 2027, lo que representa una postergación de un año respecto a la prevista en la primera revisión del acuerdo de agosto de 2025. Se da por descontado que el Gobierno no la impulsará en plena campaña electoral, por lo que su implementación dependerá, en los hechos, de que Milei sea reelecto el año que viene.

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