Lautaro Maislin habló sobre una particular situación de Milei: "Ruido de platos".

Javier Milei brindó un discurso más que contundente este último lunes 27 de abril, en la cena anual de la Fundación Libertad y ante más de dos mil personas congregadas en Costanera Norte. Lejos de hacer mención alguna a la crisis que está atravesando su gobierno, criticó al kirchnerismo e hizo gala de la botonera de frases ya tan esperables de él.

Algunos periodistas presenciaron ese acto, teniendo en cuenta la importancia que enviste la pronunciación de un jefe de estado, sea cual fuere. Uno de ellos fue Lautaro Maislin, quien expuso en diálogo con Radio con Vos (FM 89.9) los pormenores de una noche más que particular, sobre todo por un hecho que involucró tanto a Milei como a Mauricio Macri.

Javier Milei brindó un discurso en la cena anual de la Fundación Libertad.

¿Qué pasó con Milei y Macri en la cena de la Fundación Libertad?

El trabajador de prensa comentó que "la mayoría de las personas se fue sin comer porque ya pasó antes que dieron la comida mientras Javier Milei estaba hablando, se molestó y se ofendió por el ruido de los platos". Por ese motivo, señaló, "tuvieron que esperar que terminara de hablar Javier Milei para servir la comida".

Sin embargo, explicó que "cuando terminó de hablar, se fueron todos" y que "el primero que salió fue Mauricio Macri". "Se fueron todos casi sin comer, porque eso le molestaba a Javier Milei cada vez que había ruidos de platos", reiteró, haciendo hincapié en que los invitados "se fueron todos sin morfar".