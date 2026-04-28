Milei empuja el plan de reformas mientras se hunde la confianza en su gestión

El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana clave marcada por el respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, en medio de denuncias judiciales y tensiones por los paros y la agenda legislativa. Entre otros proyectos, el Presidente empuja su reforma electoral, pero esa iniciativa podría verse frustradas tras el rechazo público del PRO, la UCR y los aliados. En tanto, la Casa Rosada concentra su atención en el informe de gestión que Adorni presentará este miércoles en Diputados, acompañado por el propio Presidente y Karina Milei. En paralelo, la reactivación de la reforma laboral, que volvió a entrar en vigencia tras un fallo judicial. En tanto, diversos sectores llevarán adelante paros y medidas de fuerza. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.