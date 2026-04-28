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Milei empuja el plan de reformas mientras se hunde la confianza en su gestión

En VIVO - Actualizado hace 0 minutos

En uno de los momentos más delicados de la administración libertaria, el oficialismo podría sufrir un revés en el Congreso en un proyecto clave para sus aspiraciones electorales. 

El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana clave marcada por el respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, en medio de denuncias judiciales y tensiones por los paros y la agenda legislativa. Entre otros proyectos, el Presidente empuja su reforma electoral, pero esa iniciativa podría verse frustradas tras el rechazo público del PRO, la UCR y los aliados. En tanto, la Casa Rosada concentra su atención en el informe de gestión que Adorni presentará este miércoles en Diputados, acompañado por el propio Presidente y Karina Milei. En paralelo, la reactivación de la reforma laboral, que volvió a entrar en vigencia tras un fallo judicial. En tanto, diversos sectores llevarán adelante paros y medidas de fuerza. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 1 hora

El Congreso asestó un golpe al Gobierno en medio del peor momento de Milei

Milei apostó a llevarse la marca con el debate de la reforma electoral y poner arriba de la mesa la eliminación de las PASO pero hubo rechazo del PRO, UCR y hasta aliados como Jaldo. Panorama oscuro para el oficialismo. 

El Gobierno recibió un duro golpe en el Congreso en el medio del peor momento de la presidencia de Javier Milei. La reforma electoral podría naufragar tras el rechazo público del PRO, la UCR y los aliados. Milei buscaba correr el eje del debate público con la discusión sobre la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero el plan empieza a mostrar graves fisuras. 

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Hace 1 hora

En LN+ volvieron a criticar al gobierno de Javier Milei al aire: "Defiende..."

En vivo y en directo, por LN+, volvieron a criticar al gobierno de Javier Milei, sobre todo por los escándalos que han envuelto a Manuel Adorni y la postura que el oficialismo tomó al respecto.

En LN+ criticaron al gobierno de Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis no solo en materia económica, sino también en lo que a credibilidad refiere. Esto último se debe a los casos de corrupción en los que se vieron envueltos varios de sus funcionarios: desde la adquisición de préstamos hipotecarios millonarios por parte de algunos legisladores, hasta las cuasas por las que fue investigado Manuel Adorni en las semanas recientes, debido a los viajes a Punta del Este; a Aruba y la manera en que adquirió su departamento en Caballito.

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Hace 1 hora

Pese a la crisis económica, Milei reivindicó: "Las políticas liberales funcionan"

El Presidente no reconoció ningún problema en su plan económico y adjudicó la creciente inflación a "al mayor ataque de la historia" por parte de la política, a la estacionalidad y la guerra en Medio Oriente. "La inflación va a bajar tarde o temprano", aseguró.

"Dejó de crecer la economía, dejó de crecer el empleo y dejó de crecer el salario." De esta manera, Javier Milei reconoció este lunes los problemas actuales, pero los circunscribió a los "últimos seis meses" y responsabilizó solamente al "ataque violento de la política contra el plan económico, que no se pudo llevar puesto porque, además, la gente lo apoyó en las elecciones" pasadas. El Presidente habló en la cena anual de la Fundación Libertad y sostuvo: "Marzo mostró los peores números, pero en abril se empiezan a ver los primeros signos de recuperación."

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Hace 1 hora

Se confirmó la privatización de AySA y volverá a manos de una concesión por 30 años

El Gobierno oficializó el nuevo contrato de concesión por 30 años y las pautas para la venta del paquete accionario. El Ministerio de Economía aprobó la hoja de ruta administrativa para transferir el control de la empresa a un operador estratégico.

AySA vuelve a manos privadas.

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Hace 9 horas

Pese a la crisis económica, Milei reivindicó: "Las políticas liberales funcionan"

El Presidente no reconoció ningún problema en su plan económico y adjudicó la creciente inflación a "al mayor ataque de la historia" por parte de la política, a la estacionalidad y la guerra en Medio Oriente. "La inflación va a bajar tarde o temprano", aseguró.

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Hace 10 horas

Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad

El ministro de Justicia estaba de licencia en el cargo desde marzo y ahora buscará quedarse con la vacante de la Fiscalía General de la Cámara Federal.

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La difícil tarea de completar el álbum del Mundial 2026 por Javier Milei

Completar el álbum del Mundial, cada vez más difícil en el Gobierno de Javier Milei: cuánto cuesta cada ejemplar y los sobres de figuritas a un mes y medio del comienzo del torneo.

Completar el álbum del Mundial, cada vez más difícil por culpa de Javier Milei: cuánto cuesta cada ejemplar y cada sobre.

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Hace 12 horas

Se desploma la confianza en el Gobierno: en un mes, cayó más del 12%

Además, el informe de la Universidad Torcuato Di Tella mostró que la confianza en Milei cayó 13,2% en abril si se la compara con el mismo mes del año pasado. 

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Hace 13 horas

Roberto Cicciola, de CAEM: "Argentina no está produciendo prácticamente nada"

El presidente de la CAEM reveló cuándo volverá Argentina a exportar cobre y advirtió sobre el crítico estado de la minería de cantera por el freno en la obra pública.

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Hace 14 horas

El Congreso asestó un golpe al Gobierno en medio del peor momento de Milei

Milei apostó a llevarse la marca con el debate de la reforma electoral y poner arriba de la mesa la eliminación de las PASO pero hubo rechazo del PRO, UCR y hasta aliados como Jaldo. Panorama oscuro para el oficialismo. 

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Hace 15 horas

Un gigante mundial de energía quiere entrar al negocio de exportar GNL desde Argentina

Vitol es una de las empresas más grandes del mundo en el comercio de energía y se asoció con Camuzzi de Alejandro Macfarlane.

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Hace 15 horas

Un importante banco anticipa que el PBI podría cerrar el año en negativo

La economía podría no lograr sostener el rebote esperado, en un contexto de salarios en baja, empleo debilitado y crédito que no despega.

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Hace 15 horas

Sin obras ni empleo: UOCRA denunció que trabajadores fueron suspendidos sin sueldo

Desde el sindicato apuntan directamente a la falta del financiamiento del gobierno de Milei para avanzar con el acueducto. La situación se tornó tan crítica que no descartan que "después de esto haya despidos”.

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Hace 16 horas

Milei y Caputo piden paciencia y confían en que la economía repuntará el segundo semestre

A pesar de tener muy malos indicadores económicos, sobre todo en consumo e industrias, el Gobierno cree que puede dar vuelta el rumbo y repuntar la economía. 

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Hace 16 horas

Milei y la denuncia a Luciana Geuna: trolls, ruido y crisis de credibilidad

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Hace 17 horas

¿Vuelven las AFJP? El Gobierno usará los US$ 5.000 millones de despidos para financiarse

El Gobierno impulsa un esquema que canalizaría 120.000 millones de pesos por mes, convirtiéndose en el mayor fondo común de inversión del país, con aportes empresariales hacia el mercado financiero.

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Hace 18 horas

Quién gana el balotaje entre Milei y Massa si se repite el balotaje de 2023

Una nueva encuesta advierte que el malestar económico y las promesas incumplidas erosionan el respaldo que alguna vez tuvo el libertario. El 61% de los encuestados afirmó que sus expectativas "empeoraron". Frente a este escenario, la encuesta muestra un rotundo cambio si Milei y Massa se volviesen a enfrentar en las urnas.

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