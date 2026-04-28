El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana clave marcada por el respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, en medio de denuncias judiciales y tensiones por los paros y la agenda legislativa. Entre otros proyectos, el Presidente empuja su reforma electoral, pero esa iniciativa podría verse frustradas tras el rechazo público del PRO, la UCR y los aliados. En tanto, la Casa Rosada concentra su atención en el informe de gestión que Adorni presentará este miércoles en Diputados, acompañado por el propio Presidente y Karina Milei. En paralelo, la reactivación de la reforma laboral, que volvió a entrar en vigencia tras un fallo judicial. En tanto, diversos sectores llevarán adelante paros y medidas de fuerza. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei empuja el plan de reformas mientras se hunde la confianza en su gestión
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
En uno de los momentos más delicados de la administración libertaria, el oficialismo podría sufrir un revés en el Congreso en un proyecto clave para sus aspiraciones electorales.
Hace 1 hora
El Congreso asestó un golpe al Gobierno en medio del peor momento de Milei
Milei apostó a llevarse la marca con el debate de la reforma electoral y poner arriba de la mesa la eliminación de las PASO pero hubo rechazo del PRO, UCR y hasta aliados como Jaldo. Panorama oscuro para el oficialismo.
El Gobierno recibió un duro golpe en el Congreso en el medio del peor momento de la presidencia de Javier Milei. La reforma electoral podría naufragar tras el rechazo público del PRO, la UCR y los aliados. Milei buscaba correr el eje del debate público con la discusión sobre la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero el plan empieza a mostrar graves fisuras.
Hace 1 hora
En LN+ volvieron a criticar al gobierno de Javier Milei al aire: "Defiende..."
En vivo y en directo, por LN+, volvieron a criticar al gobierno de Javier Milei, sobre todo por los escándalos que han envuelto a Manuel Adorni y la postura que el oficialismo tomó al respecto.
En LN+ criticaron al gobierno de Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis no solo en materia económica, sino también en lo que a credibilidad refiere. Esto último se debe a los casos de corrupción en los que se vieron envueltos varios de sus funcionarios: desde la adquisición de préstamos hipotecarios millonarios por parte de algunos legisladores, hasta las cuasas por las que fue investigado Manuel Adorni en las semanas recientes, debido a los viajes a Punta del Este; a Aruba y la manera en que adquirió su departamento en Caballito.
Hace 1 hora
Pese a la crisis económica, Milei reivindicó: "Las políticas liberales funcionan"
El Presidente no reconoció ningún problema en su plan económico y adjudicó la creciente inflación a "al mayor ataque de la historia" por parte de la política, a la estacionalidad y la guerra en Medio Oriente. "La inflación va a bajar tarde o temprano", aseguró.
"Dejó de crecer la economía, dejó de crecer el empleo y dejó de crecer el salario." De esta manera, Javier Milei reconoció este lunes los problemas actuales, pero los circunscribió a los "últimos seis meses" y responsabilizó solamente al "ataque violento de la política contra el plan económico, que no se pudo llevar puesto porque, además, la gente lo apoyó en las elecciones" pasadas. El Presidente habló en la cena anual de la Fundación Libertad y sostuvo: "Marzo mostró los peores números, pero en abril se empiezan a ver los primeros signos de recuperación."
Hace 1 hora
Se confirmó la privatización de AySA y volverá a manos de una concesión por 30 años
El Gobierno oficializó el nuevo contrato de concesión por 30 años y las pautas para la venta del paquete accionario. El Ministerio de Economía aprobó la hoja de ruta administrativa para transferir el control de la empresa a un operador estratégico.
AySA vuelve a manos privadas.
Hace 9 horas
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Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad
El ministro de Justicia estaba de licencia en el cargo desde marzo y ahora buscará quedarse con la vacante de la Fiscalía General de la Cámara Federal.
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La difícil tarea de completar el álbum del Mundial 2026 por Javier Milei
Completar el álbum del Mundial, cada vez más difícil en el Gobierno de Javier Milei: cuánto cuesta cada ejemplar y los sobres de figuritas a un mes y medio del comienzo del torneo.
Completar el álbum del Mundial, cada vez más difícil por culpa de Javier Milei: cuánto cuesta cada ejemplar y cada sobre.
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El presidente de la CAEM reveló cuándo volverá Argentina a exportar cobre y advirtió sobre el crítico estado de la minería de cantera por el freno en la obra pública.
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