Denuncian que el Gobierno contrató a un ex director de La Derecha Diario en la CNEA

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) oficializó la contratación del ex director de la filial cordobesa de La Derecha Diario, Santiago Vieyra, como coordinador en la Gerencia de Área Aplicaciones Nucleares a la Salud, una decisión que rápidamente generó controversia en redes sociales y entre trabajadores vinculados al sector científico.

La designación quedó plasmada en la Resolución RESOL-2026-100-APN-CNEA#MEC, firmada el 31 de mayo de 2026, donde se aprueba la contratación de Vieyra "a plazo fijo" desde el 6 de abril hasta el 31 de diciembre de 2026. Según el documento oficial, Vieyra prestará funciones como “COORDINADOR en la GERENCIA DE ÁREA APLICACIONES NUCLEARES A LA SALUD (sic)”, con lugar de trabajo en la sede central de la institución.

La polémica surgió luego que usuarios en redes sociales difundieran antecedentes públicos del flamante funcionario, con aparente nula experiencia vinculada al sector en el que se lo designó.

En una nota de mayo del año pasado, La Derecha Diario detallaba que la nueva sede en Córdoba estaría encabezada por Santiago Vieyra junto a un equipo de periodistas, redactores y responsables jurídicos y administrativos. El evento de lanzamiento contó con la presencia de dirigentes y funcionarios libertarios, entre ellos Gabriel Bornoroni, Franco Mogetta, Javier Negre y Nahuel Sotelo, quienes destacaron el rol político y comunicacional del medio.

Uno de los mensajes que más circuló fue el del doctor en Ciencias Químicas e investigador del Conicet Rodrigo Quiroga, quien sostuvo que Vieyra "fue director de La Derecha Diario Córdoba" y cuestionó su llegada a un área sensible vinculada a aplicaciones nucleares para la salud. Hasta el momento, la CNEA no emitió aclaraciones públicas sobre los criterios utilizados para la designación ni sobre la experiencia específica de Vieyra para ocupar el cargo.

Ante la posibilidad de que se tratara de un homónimo, El Destape comparó la resolución conocida ahora con la publicación del boletín oficial cordobés de junio de 2025 en la que se anunció la constitución de La Derecha Diario en esa provincia. En ese documento, el número de documento de Vieyra coincide con el de la resolución de la CNEA, por lo que confirma que se trata de la misma persona.

Qué dice la resolución de la CNEA

La resolución oficial establece que la contratación se realiza bajo el artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y sus modificatorias. El texto indica expresamente: “Apruébese la contratación a plazo fijo (...) del señor Santiago Vieyra (...) para que preste servicios como COORDINADOR en la GERENCIA DE ÁREA APLICACIONES NUCLEARES A LA SALUD (sic)”.