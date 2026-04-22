Lanzan una campaña para visibilizar que en las escuelas se pierde hasta un mes de clases por año

Argentinos por la Educación, junto a una coalición de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, presentó oficialmente la campaña #ArgentinaALaEscuela. Esta iniciativa busca instalar en la agenda pública y política la importancia estratégica del tiempo escolar efectivo como base indispensable para los aprendizajes. El lanzamiento surge de un diagnóstico preocupante: el incumplimiento de los calendarios oficiales genera una pérdida estructural de días que afecta de manera directa las trayectorias educativas de niños y adolescentes en todo el país.

Aunque el Consejo Federal de Educación estableció un piso de 190 días de clase, los calendarios provinciales prevén en promedio unos 185 días anuales. Sin embargo, diversos factores reducen sistemáticamente esta cifra hasta llegar a un promedio de 155 días de enseñanza real. El ausentismo de estudiantes y docentes, las jornadas de paro y las suspensiones por problemas climáticos o de infraestructura básica en los edificios escolares son las causas principales de esta merma de 30 días por ciclo lectivo. En términos históricos, esta pérdida equivale a que un estudiante argentino llega al final de su educación primaria con un año menos de formación efectiva que lo estipulado por ley.

El cálculo se basa en una progresión acumulativa: al perder un promedio de 30 días de clase en cada ciclo lectivo, un estudiante suma 180 jornadas de ausencia tras completar los seis años de la primaria. Esta cifra equivale a un calendario escolar anual completo, lo que significa que los alumnos egresan habiendo perdido, en la práctica, un año de formación respecto a lo establecido por la ley.

El ausentismo estudiantil aparece como uno de los factores más críticos dentro de este panorama. De acuerdo con los relevamientos de la organización, el 51% de los estudiantes de nivel secundario reconoce haber acumulado al menos 15 inasistencias durante el último año, una cifra que muestra un crecimiento sostenido desde 2022. Esta realidad es percibida con gravedad por los propios equipos directivos, ya que casi la mitad de los directores de escuelas secundarias considera que las faltas de los alumnos constituyen el principal obstáculo para el aprendizaje, superando incluso a la impuntualidad o los bajos logros académicos previos.

A la problemática estudiantil se suma el impacto del ausentismo docente, donde Argentina registra indicadores críticos en la comparación internacional. Según los datos de las pruebas PISA, el país se ubica entre las naciones donde este factor limita con mayor fuerza el proceso de aprendizaje. A pesar de la contundencia de estas cifras, las organizaciones que impulsan la campaña advierten que el país todavía no cuenta con un sistema nacional consolidado de datos públicos que permita monitorear la asistencia de manera continua y precisa. La falta de información oportuna dificulta el diseño de políticas públicas que puedan abordar el problema de manera estructural y federal.

La campaña #ArgentinaALaEscuela convoca a toda la ciudadanía a una acción colectiva en redes sociales para este miércoles 22 de abril. La propuesta invita a los usuarios a compartir una foto de su propia etapa escolar acompañada de un mensaje que resalte el valor de asistir a clase. Con esta acción, las organizaciones buscan que el cumplimiento de los días de clase gane centralidad en la agenda de los gobiernos y se traduzca en mejoras concretas en los sistemas de registro y en políticas que garanticen el tiempo de aprendizaje para todos los niveles.