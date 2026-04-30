La Corte de EE.UU. aprobó un cambio electoral que limita el voto de las minorías

La Corte Suprema de Estados Unidos redujo este miércoles una serie de históricas protecciones electorales a las minorías raciales y étnicas dentro de la Ley de Derecho al Voto (VRA, en inglés). La resolución, que fue aprobada con 6 votos a favor y 3 en contra, afecta principalmente a los estados con mayoría demócrata, por lo que despierta polémicas por darse en un año marcado por los comicios de mitad de mandato de la administración de Donald Trump.

El argumento que da el Tribunal es que mantuvieron intacta la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales. Pero la realidad es que la decisión de este miércoles desmanteló la histórica ley de 1965, que surgió del Movimiento por los Derechos Civiles y protegía el poder de voto colectivo de las minorías raciales. Los especialistas en derecho prevén que el fallo achicará la representación de las minorías en todos los niveles de gobierno.

"Esta es una de las decisiones más importantes y perniciosas de la Corte Suprema en el último siglo", según explicó Rick Hasen, experto en derecho electoral y titular del Proyecto para la Protección de la Democracia en la UCLA, en una entrevista con el medio estadounidense NPR este miércoles. "Lo que queda de la Ley de Derechos Electorales es una sombra de lo que fue", criticó Hasen a la modificación de la Corte Suprema.

"En esencia, les estamos pidiendo a los demandantes que encuentren una prueba irrefutable, la evidencia de la intención racista que se articule de manera objetiva y consciente para demostrar su caso", dijo Atiba Ellis, profesor y vicedecano de la facultad de derecho de la Universidad Case Western Reserve. "El problema con los casos de discriminación es que la mayoría de los legisladores en este contexto saben que es mejor no decir eso, ¿verdad?", agregó el letrado.

Cómo afectará la medida en distintos estados a meses de las elecciones de noviembre

Todavía no está claro cómo afectará esta decisión a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, dado que ya es demasiado tarde en esos lugares para rediseñar los distritos electorales y los padrones tras este fallo. A esto se suma que los plazos de inscripción de candidaturas y las primarias ya vencieron en la mayoría de los estados. Sin embargo algunos legisladores y candidatos en estados como Tennesse y Georgia pidieron la reformulación de los padrones.

El estado más afectado en este sentido es Luisiana, bastión histórico de los demócratas, que por esta resolución deberá rediseñar su mapa de distritos electorales para el Congreso, lo que le costaría tener un distrito menos para los azules.

"Habrá distritos que, diría yo, son distritos fraudulentos creados en virtud de la Ley de Derechos Electorales, distritos que realmente no deberían haber sido diseñados, y esos distritos serán impugnados", dijo el abogado Edward Greim, quien representó a los demandantes en el caso de Luisiana. Además elogió la decisión de la Corte Suprema y declaró a la radio pública de San Luis que la nueva reforma "acerca al país a una sociedad sin discriminación racial".

El ex presidente Obama se refirió a la resolución de la Corte: "La Corte abandona su rol de velar por la participación"

El ex presidente norteamericano Barack Obama criticó la resolución de la Corte. Afirmó que "desmantela efectivamente un pilar clave de la Ley de Derechos Electorales, liberando a las legislaturas estatales para manipular los distritos legislativos con fines de gerrymandering, diluyendo y debilitando sistemáticamente el poder de voto de las minorías raciales", a la par que agregó: "Esto es un ejemplo más de cómo una mayoría de la actual Corte parece decidida a abandonar su rol vital en garantizar una participación igualitaria en nuestra democracia y proteger los derechos de los grupos minoritarios contra los excesos de la mayoría".

"La buena noticia es que tales retrocesos pueden superarse. Pero eso solo sucederá si los ciudadanos de todo el país que atesoran nuestros ideales democráticos continúan movilizándose y votan en números récord, no solo en las próximas elecciones de medio término o en contiendas de alto perfil, sino en cada elección y en cada nivel", concluyó su posteo hecho en su cuenta personal de X.