Boca Juniors cae con Cruzeiro en la Libertadores; golea Rosario Central

Fútbol - Copa Libertadores - Grupo D - Cruzeiro vs Boca Juniors - Estadio Governador Magalhães Pinto, Belo Horizonte, Brasil - 28 de abril de 2026. Neyser Villareal, del Cruzeiro, celebra el primer gol con Kaio Jorge

Boca Juniors sufrió el martes su primera derrota en la fase de grupos de la Copa ‌Libertadores al caer 1-0 ‌en su visita a Cruzeiro en Brasil, en una jornada en la cual Rosario Central goleó 3-0 a Universidad Central.

En la tercera jornada disputada en el estadio Mineirão, Boca no pasó sobresaltos en la mayor parte del partido, pero sufrió un revés con la expulsión del ​paraguayo Adam Bareiro ⁠sobre el final del primer tiempo.

"Sin dudas se nos ‌hizo cuesta arriba después de la expulsión, ⁠creo que estábamos muy bien. ⁠Así y todo, no sufrimos tanto, pero ya está, ahora a pensar en lo que viene", dijo el capitán de ⁠Boca, Leandro Paredes, tras la derrota.

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El gol de ​Cruzeiro llegó a los 83 minutos ‌en una de las pocas aproximaciones ‌del encuentro por intermedio del colombiano Néiser Villarreal, ⁠tras un centro bajo de Kaio Jorge desde el sector derecho.

Para el popular conjunto argentino fue la primera derrota tras dos victorias consecutivas en el inicio de ​la fase ‌de grupos.

Por el Grupo H, Rosario Central goleó 3-0 en su visita a Universidad Central en el estadio Olímpico de Caracas con goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María y Enzo Copetti ⁠a los minutos 35, 53 y 93.

"No es fácil ganar 3 a 0 en la Copa Libertadores y de visitante. Esta cancha me costó muchísimo cada vez que vine", dijo el DT Jorge Almirón tras la victoria.

En el otro partido del grupo, Independiente del Valle superó 3-2 en su ‌visita a Libertad en Paraguay gracias a un triplete del paraguayo Carlos González.

Los goles de Libertad los anotó Lorenzo Melgarejo.

En el Grupo G, Lanús venció 1-0 como local a Liga Deportiva Universitaria con un gol de Agustín Cardozo con ‌un remate por el segundo poste tras un centro de Marcelino Moreno.

Por el Grupo F, Sporting Cristal ganó 2-0 a Junior ‌de Barranquilla ⁠en Lima con goles de Santiago González y Catriel Cabellos, mientras que en el Grupo ​B Deportes Tolima venció de local a Coquimbo Unido por 3-0, con anotaciones de Sebastián Guzmán, Luis Sandoval y Jersson González.

Con información de Reuters