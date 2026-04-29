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Boca Juniors cae con Cruzeiro en la Libertadores; golea Rosario Central

29 de abril, 2026 | 01.45

Boca Juniors sufrió el martes su primera derrota en la fase de grupos de la Copa ‌Libertadores al caer 1-0 ‌en su visita a Cruzeiro en Brasil, en una jornada en la cual Rosario Central goleó 3-0 a Universidad Central.

En la tercera jornada disputada en el estadio Mineirão, Boca no pasó sobresaltos en la mayor parte del partido, pero sufrió un revés con la expulsión del ​paraguayo Adam Bareiro ⁠sobre el final del primer tiempo.

"Sin dudas se nos ‌hizo cuesta arriba después de la expulsión, ⁠creo que estábamos muy bien. ⁠Así y todo, no sufrimos tanto, pero ya está, ahora a pensar en lo que viene", dijo el capitán de ⁠Boca, Leandro Paredes, tras la derrota.

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El gol de ​Cruzeiro llegó a los 83 minutos ‌en una de las pocas aproximaciones ‌del encuentro por intermedio del colombiano Néiser Villarreal, ⁠tras un centro bajo de Kaio Jorge desde el sector derecho.

Para el popular conjunto argentino fue la primera derrota tras dos victorias consecutivas en el inicio de ​la fase ‌de grupos.

Por el Grupo H, Rosario Central goleó 3-0 en su visita a Universidad Central en el estadio Olímpico de Caracas con goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María y Enzo Copetti ⁠a los minutos 35, 53 y 93.

"No es fácil ganar 3 a 0 en la Copa Libertadores y de visitante. Esta cancha me costó muchísimo cada vez que vine", dijo el DT Jorge Almirón tras la victoria.

En el otro partido del grupo, Independiente del Valle superó 3-2 en su ‌visita a Libertad en Paraguay gracias a un triplete del paraguayo Carlos González. 

Los goles de Libertad los anotó Lorenzo Melgarejo. 

En el Grupo G, Lanús venció 1-0 como local a Liga Deportiva Universitaria con un gol de Agustín Cardozo con ‌un remate por el segundo poste tras un centro de Marcelino Moreno.

Por el Grupo F, Sporting Cristal ganó 2-0 a Junior ‌de Barranquilla ⁠en Lima con goles de Santiago González y Catriel Cabellos, mientras que en el Grupo ​B Deportes Tolima venció de local a Coquimbo Unido por 3-0, con anotaciones de Sebastián Guzmán, Luis Sandoval y Jersson González.

Con información de Reuters

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