Mueren 14 personas tras un accidente ferroviario en Indonesia

Varias personas observan los restos del accidente mortal ocurrido en Bekasi, en las afueras de Yakarta, Indonesia

​El número de víctimas mortales por una colisión ferroviaria ocurrida cerca de Yakarta, la capital de Indonesia, ha ascendido a 14, con otros 84 heridos, según ‌informó el martes la empresa ‌ferroviaria, mientras los equipos de rescate concluían las labores para rescatar a los supervivientes que aún estaban atrapados.

La colisión entre un tren de cercanías y un tren de larga distancia se produjo a última hora del lunes en Bekasi, a las afueras de Yakarta.

Bobby Rasyidin, director ejecutivo de la empresa ferroviaria estatal indonesia PT KAI, dijo que el número de fallecidos había ascendido a 14.

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Mohammad Syafii, director de la agencia de ​búsqueda y rescate de Indonesia, ⁠dijo el martes que la evacuación había concluido, y añadió que rescatar a ‌los pasajeros atrapados de los vagones destrozados había sido un proceso ⁠delicado.

"Necesitábamos personal con ciertas habilidades para llevar a ⁠cabo un rescate medido", dijo, y añadió que ya no quedaban pasajeros por encontrar, aunque los equipos de rescate actuarán si encuentran restos humanos mientras continúan peinando los escombros.

Un ⁠vagón reservado exclusivamente para mujeres fue el más afectado por el choque. Syafii ​señaló que todas las víctimas eran mujeres y que la ‌mayoría de ellas habían quedado atrapadas por ‌el metal aplastado.

Antes de desacoplar los trenes, se vio a los equipos de ⁠rescate utilizando radiales para cortar el metal de los compartimentos y llegar hasta las supervivientes.

Bobby dijo en una rueda de prensa anterior que el tren de cercanías chocó primero con un taxi que se encontraba en las vías y, a continuación, fue embestido ​por el tren ‌de larga distancia.

La empresa de taxis Green SM Indonesia dijo en Instagram que el taxi implicado en el accidente formaba parte de su flota. Indicó que había enviado información a las autoridades para colaborar en la investigación.

Green SM Indonesia es la filial indonesia de la empresa vietnamita de taxis ⁠eléctricos Green and Smart Mobility JSC, una filial de Vingroup .

EL PRESIDENTE PRABOWO ORDENA UNA INVESTIGACIÓN

Tras visitar un hospital en Bekasi, el presidente Prabowo Subianto dijo que había acordado construir un paso elevado cerca de las vías del tren para ayudar a resolver la grave congestión del tráfico, y añadió que las autoridades investigarían la colisión. Señaló que gran parte de la red ferroviaria no está bien mantenida.

El Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia ‌está investigando el accidente.

El martes, equipos de rescate y personas acudieron a la estación de tren, algunos en busca de sus familiares.

Heriyati, una pasajera, dijo que inicialmente tenía intención de utilizar el vagón exclusivo para mujeres, pero optó por el que estaba detrás. Estaba hablando por teléfono con su marido para pedirle que la recogiera en la estación cuando se ‌produjo la colisión.

"Ni siquiera había terminado la llamada cuando los trenes chocaron", dijo.

Los trenes de cercanías son algunos de los más concurridos de Yakarta, la ciudad más poblada del mundo. El ‌martes, PT KAI informó ⁠de que varios trayectos de tren de cercanías se vieron interrumpidos debido al accidente.

Los accidentes de transporte terrestre son habituales en Indonesia. En ​2024, una colisión de trenes en la provincia de Java Occidental causó la muerte de cuatro personas y dejó decenas de heridos.

Con información de Reuters