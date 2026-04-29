Furioso por el encuentro con Macri, Milei espera ahora una nueva derrota de Rocca

La adjudicación ya lleva más de un mes de demora. Los miembros del consorcio Southern Energy esperaban tenerla lista a más tardar a fines de marzo, pero el estruendo que generó en el arranque del año la derrota del Grupo Techint en la licitación de los caños para construir el gasoducto de 480 kilómetros alteró los tiempos por completo.

En las próximas horas, el consorcio que integran tres de las empresas más grandes del país y dos multinacionales dará a conocer a los ganadores de la obra civil complementaria y se sabrá quiénes son los encargados de construir el gasoducto con las 130 mil toneladas de caños de acero que los indios de Welspun están trayendo de China. Southern Energy reúne a YPF, Pan American Energy de la familia Bulgheroni, Pampa Energía de Marcelo Mindlin y la inglesa Harbour Energy y la noruega Golar. La licitación incluye tres tramos del gasoducto de 36 pulgadas y una planta compresora, como parte de un proyecto para exportar gas natural licuado (LNG) desde Vaca Muerta. La evaluación técnica ya está terminada pero el hermetismo es absoluto.

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Javier Milei espera que Paolo Rocca, su enemigo favorito, vuelva a perder un negocio importante en Vaca Muerta. Más todavía, después de que en los últimos días Mauricio Macri difundiera el encuentro reservado que tuvo con el magnate siderúrgico con miras a 2027. Techint Ingeniería y Construcciones compite asociado con SACDE, la constructora que Mindlin le compró a Angelo Calcaterra durante el gobierno de Macri. Pero el presidente, que volvió a apuntar contra Techint el lunes en la cena de la Fundación Libertad, quiere que el negocio se lo quede cualquiera menos el líder industrial que, según Forbes, hoy es el empresario más rico de la Argentina.

De los dos lados del mostrador, el jefe de Pampa Energía no puede votar y el ganador de la obra civil lo definen en realidad entre PAE e YPF, que tienen entre los dos el 55% de las acciones. En teoría, el Estado nacional no tiene peso en la decisión, salvo por su participación accionaria en YPF, pero Milei está involucrado en la disputa y lo vive casi como una cuestión personal. Mientras Rocca es su enemigo, los Bulgheroni están entre sus preferencias y las de Karina Milei. En el medio está Horacio Marín, el CEO de YPF que viene de Techint pero hoy está alineado sin fisuras con Milei. Tal como reveló hace 10 días El Destape, el dueño de Techint está convencido de que Marcos Bulgheroni entregó su cabeza en una reunión que tuvo con los hermanos Milei este año. Algo es seguro: el enfrentamiento entre Rocca y Bulgheroni es feroz.

Aunque entre las empresas nadie confirma ni niega, fuentes de la industria le aseguraron a este medio que Rocca ya dio por perdida la licitación. En el entorno de Mindlin, el socio con el que Techint construyó el gasoducto Néstor Kirchner, también consideran que van camino a la derrota. Mindlin compite junto con Rocca por la construcción del gasoducto y pelea solo por la planta compresora. Si algo le interesa hoy al dueño de Pampa Energía es no sumarse por el momento al pelotón de los enemigos de Milei. Rocca lo sabe.

Techint-Sacde compiten contra la estadounidense Pumpco, propiedad de los hermanos Mas, dueños del Inter de Miami. También contra dos empresas con origen común, Contreras Hermanos y Víctor Contreras-Sicim. La construcción tiene que empezar a mitad de año. Se espera que el plazo de ejecución sea de 24 meses y que la obra esté en funcionamiento en el invierno de 2028.

Si Techint y SACDE ganan, sería un escenario inédito tanto para Rocca como para los socios del consorcio porque el imperio de la T tendría que construir el gasoducto con los caños indios que vienen de China y evaluar la calidad del competidor que le ganaron por paliza la licitación del acero. El escenario más probable es otro. Según publicó La Nación el domingo último, existe una posibilidad concreta de que se adjudique el tramo completo del gasoducto a Víctor Contreras-Sicim. La constructora presentó la oferta más económica y solo debía saldar la presentación de las garantías.

Rocca sabe que su relación con Milei no tiene retorno y Mindlin no lo dice para no enemistarse con el presidente pero en silencio es uno de los empresarios que empieza a estudiar un plan B, tal como anticipó El Destape. El dueño de Pampa Energía estuvo este martes en Olavarría, donde la cementera Loma Negra que acaba de comprar tiene su planta más moderna. Se trata de una inversión que necesita otro rumbo de gobierno y otro presidente. Por historia y por presencia en la provincia de Buenos Aires, Mindlin tiene buena relación con Axel Kicillof, pero su amigo es Sergio Massa, el candidato al que apoyó en 2023 antes de que Milei se quedara con todo. Los que conocen a los protagonistas dicen que, si en 2027 Massa vuelve por la revancha como se dice que está pensando, Mindlin estará a su lado.