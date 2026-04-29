Mexicano Tigres UANL gana de visita en semifinal de Copa de Campeones Concacaf

El ​club mexicano Tigres UANL ganó el martes 1-0 como visitante a Nashville de la MLS ‌en el partido ‌de ida por las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf con gol del argentino Ángel Correa.

"Somos conscientes del rival que nos veníamos a enfrentar, muy fuerte en casa, pero orgulloso por el trabajo de este equipo. Esta institución ​se merece esto, ⁠muy contento porque nos llevamos una victoria ‌y a terminar este trabajo en casa ⁠y ante nuestra gente", ⁠dijo Correa a la cadena Fox.

En el encuentro disputado en el estadio GEODIS Park de Nashville, Tennessee, ⁠el equipo local estuvo cerca de ponerse ​en ventaja a los 27 minutos ‌con un potente disparo del ‌argentino Cristian Espinoza que desvió el portero ⁠Nahuel Guzmán con un vistoso y acertado lance.

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Tres minutos después, el portero Brian Schwake evitó el gol de Tigres al tapar con el pie ​un remate ‌del argentino Juan Francisco Brunetta.

Tigres logró el gol de la victoria a los 33 minutos por conducto de Correa, quien metió el balón junto al poste derecho con ⁠un potente zurdazo desde fuera del área.

Schwake volvió a salvar su portería a los 40 minutos al desviar en la línea de gol un remate de cabeza de Ozziel Herrera.

El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León generó otras dos opciones de ‌gol que Schwake evitó que se concretaran.

La serie se definirá el 5 de mayo en el estadio Universitario, casa de Tigres.

En la otra semifinal, el vigente campeón mexicano Toluca visitará el miércoles a Los Ángeles ‌FC en el estadio BMO de Los Ángeles.

El partido de vuelta se disputará el 6 de mayo en ‌el estadio ⁠Nemesio Diez de Toluca.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf ​obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029.

Con información de Reuters