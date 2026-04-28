Talleres gratis para jubilados en la UNQ: yoga, tecnología y más

Algunos talleres como Salud y Movimiento requieren apto físico.

Ya está abierta la inscripción para los cursos UPAMI-UNQ 2026, destinados a personas mayores de 60 años, tanto afiliadas como no afiliadas a PAMI. La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) ofrece una amplia variedad de propuestas gratuitas para que los adultos mayores puedan aprender, socializar y mantenerse activos.

Los afiliados a PAMI pueden inscribirse directamente a través de https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami, seleccionando "Universidad Nacional de Quilmes" para conocer las opciones disponibles. En tanto, quienes no cuenten con PAMI recibirán próximamente un enlace para realizar su inscripción. Para quienes tengan dificultades con la inscripción online, la UNQ ofrece atención presencial de lunes a viernes de 11 a 18 horas en el Box 11 de su sede.

Qué cursos ofrece PAMI en la UNQ

La oferta académica para el primer cuatrimestre incluye un abanico de cursos que apuntan a estimular la mente, cuidar el cuerpo y fomentar la creatividad y la participación social. Por ejemplo, el curso de Entrenamiento Cognitivo busca activar distintos dominios mentales a través de actividades lúdicas y estructuradas, con varias comisiones y docentes disponibles para facilitar la participación.

Para quienes prefieran el movimiento, el curso Salud y Movimiento combina ejercicios físicos, recreación y socialización, promoviendo la conciencia corporal y el bienestar integral. Este curso requiere apto físico y ofrece varias comisiones para adaptarse a los horarios de los participantes. En la misma línea, el taller Ritmo Vital introduce a los mayores en actividades rítmicas y expresivas, también con necesidad de apto físico.

El compromiso con el medio ambiente no queda afuera con el curso Ecología, Salud y Ambiente, que invita a los adultos mayores a crear y actuar en favor del cuidado de la tierra y las personas, con herramientas que pueden replicar en su comunidad.

Los cursos están destinados a mayores de 60 años.

En cuanto a la tecnología, la UNQ ofrece cursos para mejorar la autonomía digital, como Manejo del celular, Informática Nivel 1 y 2, y talleres para realizar videos y fotografías con el celular o cámara. Estos espacios buscan integrar a los adultos mayores en el mundo digital, facilitando la comunicación y el acceso a la información.

La historia y la cultura también tienen su lugar con talleres que abordan temas como la inmigración argentina, la Argentina aborigen, la arquitectura porteña, la música popular y la literatura latinoamericana. Estos cursos promueven el aprendizaje activo y la reflexión sobre la identidad y la memoria.

Además, hay propuestas artísticas como teatro, canto grupal y escritura, que buscan estimular la creatividad y la expresión personal. El taller Cuidando vidas: primeros auxilios y prevención doméstica brinda herramientas prácticas para la seguridad y autonomía en el hogar, mientras que el curso Explorando la tecnología actual enseña el uso de redes sociales y herramientas de inteligencia artificial.

Finalmente, actividades deportivas como Newcom promueven la actividad física adaptada y el trabajo en grupo, fortaleciendo capacidades físicas y sociales.