San Lorenzo vs Santos por la Copa Sudamericana 2026: cuándo juegan, posibles formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo recibe a Santos por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana en un partido que despierta enorme expectativa en Boedo. El Ciclón llega como líder de la zona con cuatro unidades y buscará dar un golpe ante un rival histórico del fútbol brasileño.

La trascendencia del partido excede lo estrictamente futbolístico, ya que la posible actuación de Neymar en suelo argentino representa un acontecimiento poco habitual en su carrera a nivel clubes. La hinchada del Ciclón ya agotó las primeras tandas de entradas para presenciar la cita.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y el Santos?

El choque se disputará este martes 28 de abril desde las 19hs en el Nuevo Gasómetro y tendrá transmisión exclusiva por la señal de DSports, con streaming disponible en la plataforma DGO. El árbitro designado para el encuentro es el colombiano Jhon Ospina.

El momento de cada equipo presenta contrastes notables en este tramo de la competencia. San Lorenzo suma cuatro puntos producto de un empate ante Recoleta de Paraguay y un triunfo por 2 a 1 sobre Deportivo Cuenca en condición de local. El conjunto azulgrana viene de imponerse por 1 a 0 ante Platense en Vicente López y se apoya en ese envión anímico para encarar el compromiso continental. La gran novedad pasa por la presencia confirmada de Neymar en el equipo visitante, que viajará a Buenos Aires como principal atracción del cruce.

Santos, en cambio, atraviesa un panorama complejo con apenas un punto en su haber tras caer en Ecuador frente a Deportivo Cuenca y empatar en Vila Belmiro contra el conjunto paraguayo. El Peixe llega obligado a sumar de a tres para no comprometer su clasificación a la próxima instancia del torneo.

El entrenador Gustavo Álvarez maneja varias alternativas en la formación azulgrana de cara al encuentro. El equipo local apuesta por su solidez defensiva, una de las marcas registradas del ciclo, y por aprovechar la localía en el Bajo Flores. Las bajas sensibles de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti obligaron al cuerpo técnico a reacomodar piezas en distintas líneas durante las últimas semanas. El conjunto de Boedo apuesta a un esquema equilibrado que le permita controlar los tiempos del partido.

El historial entre ambas instituciones registra cuatro enfrentamientos oficiales con un saldo parejo. San Lorenzo se quedó con el cruce por la Copa Sudamericana 2006, en una serie que definió por 3 a 0 en Buenos Aires tras caer 1 a 0 en Brasil. El último capítulo se escribió en la Copa Libertadores 2021, cuando el Peixe se impuso por 3 a 1 en el Nuevo Gasómetro y luego empató 2 a 2 en territorio brasileño. El duelo del martes representa entonces una nueva oportunidad para que el Ciclón se reencuentre con un rival de peso continental.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Hernández, Nahuel Barrios; Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Aráo; Gabriel Bontempo, Neymar, Moisés; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

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