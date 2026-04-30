¿Qué dijo Jimmy Kimmel de Melania Trump?: Donald Trump volvió a pedir que lo despidan

Kimmel explicó que su comentario fue una "burla ligera" sobre la diferencia de edad entre el presidente y su esposa, y negó que haya sido un llamado a la violencia.

El humorista y presentador Jimmy Kimmel quedó en el centro de una polémica luego de que realizara un chiste en el que llamó a Melania Trump "viuda en espera", pocos días antes de un tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C., evento al que asistieron el presidente Donald Trump y la primera dama.

La broma generó un fuerte rechazo por parte de Melania, quien calificó el sketch como "odioso y violento" y pidió que Kimmel sea despedido. Además, la Casa Blanca exigió a ABC, canal donde se emite el programa del comediante, que tome medidas inmediatas contra él.

En su defensa, Kimmel explicó que su comentario fue una "burla ligera" sobre la diferencia de edad entre el presidente y su esposa, y negó que haya sido un llamado a la violencia. En su monólogo posterior al tiroteo, subrayó que siempre fue un crítico de la violencia armada y que la retórica de odio debe ser rechazada, invitando a reflexionar sobre el tema.

Revisarán las licencias de Disney

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) decidió iniciar una revisión anticipada de las licencias de radiodifusión de Disney, la empresa matriz de ABC, tras la polémica y los sucesos violentos. Esta investigación evalúa si hubo incumplimientos regulatorios, incluyendo posibles actos de discriminación ilícita.

Disney afirmó que ABC cumple estrictamente con las normativas de la FCC, pero ahora deberá presentar las solicitudes de renovación de licencia para todas sus estaciones de televisión en un plazo de 30 días, un proceso que normalmente no se realizaría hasta 2028. La FCC podría incluso revocar las licencias, una medida que no se aplica desde hace más de cuatro décadas.

Por su parte, Melania Trump publicó en la red social X que "personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir odio". Agregó que sus palabras "no son comedia: son corrosivas y profundizan la enfermedad política en Estados Unidos" y cuestionó la tolerancia de ABC frente a este comportamiento.

La primera dama también expresó su agradecimiento por la indignación pública hacia Kimmel y aseguró que sus comentarios fueron "un llamado a la violencia", reclamando su despido inmediato por parte de Disney y ABC.

Una reacción similar tuvo el mandatario estadounidense. "Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel, y que normalmente no reaccionarían a nada de lo que dijera, pero esto es algo que va mucho más allá de lo aceptable. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", escribió Trump en su red social Truth.

Su anterior conflicto con Trump

Esta no es la primera vez que Kimmel se ve envuelto en controversias. En septiembre de 205, fue retirado temporalmente del aire tras criticar a los seguidores de Trump por sacar rédito político del asesinato del influencer conservador Charlie Kirk. Aunque volvió a su programa una semana después, reconoció que sus comentarios pudieron ser "inoportunos o poco claros".

Tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales, un video del chiste de Kimmel resurgió y provocó una ola de críticas en redes sociales, especialmente por parte de grupos conservadores que lo acusan de fomentar la violencia política y exigen su salida del aire.

El ataque ocurrió cuando un hombre armado, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, abrió fuego cerca de un control de seguridad en el evento al que asistían cientos de periodistas y figuras públicas. El sospechoso fue detenido cerca de una escalera que conducía al salón donde se celebraba la cena.

Allen fue imputado con tres cargos, entre ellos intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, y podría enfrentar cadena perpetua. Trump describió la situación como "una experiencia bastante traumática" para su esposa.