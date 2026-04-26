Quién es Cole Tomas Allen, el maestro y programador que intentó atacar a Trump en Washington

El último sábado, la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton se convirtió en escenario de un ataque armado contra el presidente Donald Trump. El presunto atacante fue identificado como Cole Tomas Allen, un maestro de Torrance, California, con formación en ingeniería y computación.

Según su perfil de LinkedIn, se definía como “maestro, desarrollador de videojuegos, científico e ingeniero”. Además, trabajaba en la compañía C2 Education, dedicada a la preparación de estudiantes para exámenes de ingreso universitario, donde había sido distinguido como “maestro del mes” en diciembre de 2024.

De acuerdo con el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Jeffrey Carroll, Allen había reservado una habitación en el hotel, lo que le habría permitido planificar el ataque. Portaba una pistola, un rifle recortado y varios cuchillos. Las cámaras de seguridad muestran cómo atravesó corriendo un control y disparó contra un agente del Servicio Secreto, cuyo chaleco antibalas absorbió el impacto. El agente se recupera en el hospital.

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El gobierno de Estados Unidos trabaja sobre la hipótesis principal de que el presunto atacante actuó como un "lobo solitario”. Según esta línea de investigación, no tendría vínculos con organizaciones políticas ni grupos armados, tampoco se habría radicalizado dentro de una estructura colectiva, sino que habría planificado y ejecutado la acción de manera individual, sin apoyo externo ni coordinación con terceros.

La situación del atacante

Por su parte, el presidente Trump compartió en sus redes sociales imágenes del sospechoso esposado en el suelo, confirmando su detención. Según el periódico español ABC, que tomó testimonios de medios norteamericanos, Allen no tenía antecedentes criminales relevantes, aunque sí un perfil académico destacado.

En el plano judicial, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, adelantó que Allen será imputado por tres cargos: dos vinculados a la posesión de armas y uno por agredir a un agente federal. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las motivaciones detrás del ataque, que aún no han sido esclarecidas.

Cómo fue el ataque

La tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se vio interrumpida este sábado por un incidente de seguridad que obligó a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump. El episodio ocurrió en pleno desarrollo del evento, cuando se escucharon disparos dentro del recinto, según quedó registrado en la transmisión en vivo.

Minutos después de ser retirado del lugar, el propio Trump intentó restar dramatismo a lo sucedido mediante un mensaje en redes sociales. Allí agradeció el “fantástico trabajo” del Servicio Secreto, destacando que “actuaron con rapidez y valentía”. El mandatario confirmó además que el presunto tirador había sido detenido y aseguró que había sugerido que “el espectáculo continúe”, aunque aclaró que seguiría las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

La velada quedó suspendida tras un ruido de origen incierto que generó alarma entre los asistentes y una reacción inmediata de los organizadores. Se pidió evacuar el salón y muchos invitados se despidieron con aplausos. Algunos periodistas, como Kaitlan Collins de CNN, relataron que permanecieron varios minutos refugiados debajo de las mesas por precaución.

En medio de la confusión, agentes armados del Servicio Secreto subieron al escenario y retiraron al presidente junto a su esposa, siguiendo el protocolo de emergencia. Testigos señalaron que Trump no regresó al lugar tras el incidente y que su paradero inmediato era desconocido.

El mandatario adelantó que en breve se decidirá si el evento tendrá continuidad, aunque reconoció que la velada “ya no será igual a lo previsto” y sugirió que “simplemente, tendremos que repetirla”. La investigación sobre lo ocurrido continúa, mientras la Casa Blanca refuerza las medidas de seguridad en actos públicos de alto perfil.