Pánico en la Casa Blanca: evacuaron a Trump por disparos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados este sábado durante una cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras registrarse un incidente de seguridad en el que se oyeron disparos, según pudo observarse en la transmisión en vivo del evento.

Poco después de ser retirado del lugar, el propio Trump intentó minimizar lo ocurrido y agradeció, mediante un breve mensaje en redes sociales, el “fantástico trabajo” del Servicio Secreto. “Actuaron con rapidez y valentía”, señaló el mandatario, quien además informó que el presunto tirador ya había sido detenido. “He sugerido que ‘el espectáculo continúe’, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas de seguridad”, añadió, sin dar mayores detalles.

El presidente también indicó que en breve se tomará una decisión sobre la continuidad del evento, aunque advirtió que, ocurra lo que ocurra, la velada ya no será igual a lo previsto. “Simplemente, tendremos que repetirla”, afirmó.

La cena se interrumpió luego de que se escuchara un ruido de origen incierto dentro del recinto, lo que generó una reacción inmediata de los organizadores y del equipo de seguridad presidencial. En ese contexto, se pidió a los asistentes que evacuaran el lugar, mientras eran despedidos con aplausos.

Algunos presentes, como la periodista de CNN, Kaitlan Collins, relataron que debieron resguardarse durante varios minutos debajo de sus mesas por precaución.

Minutos más tarde, agentes armados del Servicio Secreto subieron al escenario donde se encontraba el mandatario, quien fue retirado junto a su esposa siguiendo el protocolo de seguridad correspondiente.

Según testigos, Trump no había regresado al lugar tras el incidente y hasta el momento se desconocía su ubicación.

Con información de EuropaPress.