Cómo calcular el pago del aguinaldo de las empleadas domésticas.

Ya se acerca la mitad del año y desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordaron que el personal doméstico tiene derecho a percibir su aguinaldo correspondiente.

Además la ex AFIP elaboró un tutorial para saber cómo calcular este monto así como para conocer todas las alternativas disponibles y cumplir con las obligaciones mensuales del Régimen de Casas Particulares, tanto de manera electrónica como presencial.

Al igual que en el resto de los trabajos, el sueldo anual complementario se paga en dos partes, una en junio y otra en diciembre. Para calcular cuánto corresponde, se toma el mejor sueldo del último semestre y se abona el 50 por ciento de ese valor.

Si la prestación de servicios fue inferior a los seis meses, se paga el proporcional al tiempo que trabajó, es decir, el sueldo bruto, dividido 12 por los meses trabajados.

ARCA definió las nuevas escalas de sueldos para empleadas domésticas en abril

En ese sentido, ARCA confirmó las nuevas escalas salariales para empleadas domésticas y el personal de casas particulares tras la nueva paritaria con el sector. Las subas fueron acordadas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) e impactan de forma directa en los valores que se deben abonar en abril 2026.

Además, se estableció una suba acumulativa del 3 por ciento distribuida en dos tramos: un 1,5 por ciento en febrero y otro 1,5 por ciento en marzo, y las escalas continúan organizadas en cinco categorías principales.

La ex AFIP recordó que el pago de la cuota del servicio doméstico es obligatorio para todos los empleadores, independientemente de la cantidad de horas trabajadas. Los montos varían de acuerdo con la carga horaria semanal y con la situación previsional del trabajador.

Respecto de las categorías, continuarán siendo:

Supervisor/a

Personal para tareas específicas

Caseros

Asistencia y cuidado de personas

Personal para tareas generales

En ese sentido, una trabajadora de tareas generales percibía alrededor de $3.599 por hora con retiro y cerca de $410.000 mensuales, mientras que categorías más calificadas, como supervisores, superaban los $500.000 mensuales.

Otro punto que aclararon desde ARCA es que el acuerdo también incluyó el pago de sumas no remunerativas durante el primer trimestre del año. Estas varían según la carga horaria semanal:

Hasta 12 horas: $8.000

Entre 12 y 16 horas: $11.500

Más de 16 horas o sin retiro: $20.000

Por último comunicaron que se mantienen adicionales vigentes como antigüedad que es del 1 por ciento por cada año de trabajo y zona desfavorable que es del 30 por ciento extra en determinadas regiones.