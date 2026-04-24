Dólares bajo el colchón: Estas discrepancias con ARCA te pueden hacer perder los beneficios

Por qué ARCA te puede quitar los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias.

Uno de los puntos a los que apuntó el gobierno nacional en los últimos meses fue la Ley de Inocencia Fiscal para que los argentinos saquen "los dólares de debajo del colchón", pero lo que muchos no saben es que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece ciertos controles que te pueden hacer perder los beneficios.

Uno de los puntos centrales son las "discrepancias significativas" que puede encontrar la ex AFIP lo cual puede llevar a que el contribuyente que se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) pierda la precisión de exactitud de las declaraciones juradas simplificadas.

Esto se da en el marco del programa lanzado por el gobierno nacional para que las personas puedan volcar al sistema financiero sus ahorros no declarados previamente adhiriendo al régimen simplificado .

Para eso la persona tiene que cumplir algunos requisitos como contar con ingresos anuales de hasta mil millones de pesos y un patrimonio de hasta 10 millones de pesos y presentar la declaración jurada en 2026.

Por qué ARCA puede quitar los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias

Si ARCA detecta una "discrepancia significativa" puede revertir la presunción de exactitud. Según indica la Ley 27.799, solo se activa cuando resulta un incremento de los saldos de impuestos a favor del organismo o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables, por un porcentaje no inferior al 15 por ciento respecto de lo declarado por el contribuyente.

Además, la ex AFIP también podrá impugnar la declaración en aquellos caso en los que le ajuste supere el equivalente a $ 100 millones así como ante la detección de facturas apócrifas.

Por ejemplo, si un contribuyente presenta la declaración jurada de impuestos y paga $ 1.000.000, pero, ARCA la impugna y sostiene que debería ser de $ 1.090.000. En este caso, no hay pagos a cuenta, por lo que la deuda es de $ 90.000. De darse esto, no hay una discrepancia significativa ya que es de 9 por ciento, inferior al umbral del 15 establecido por la ex AFIP y tampoco supera el umbral del artículo 1 del Régimen Penal Tributario, que es de 100 millones.

Cabe señalar que aún este plan no se puso en marcha y aún se desconocen todos los puntos claves de la Ley de Inocencia Fiscal con la cual el gobierno espera que haya más dólares en la economía formal.