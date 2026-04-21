ARCA oficializó los nuevos valores del Impuesto a las Ganancias para mayo 2026

Los valores actualizados del Impuesto a las Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió los nuevos montos, pisos y escalas del Impuesto a las Ganancias para mayo de 2026, así como las deducciones personales.

Estos valores se aplican a las remuneraciones percibidas entre enero y junio de 2026 y se determinan por la inflación del último semestre que marca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

En los últimos seis meses del año, según los números del gobierno nacional, la inflación fue del 14,29 por ciento, y esto impacta directamente en los valores que utiliza la ex AFIP para calcular los parámetros de Ganancias.

Cómo son los valores del Impuesto a las ganancias actuales

En ese contexto, ARCA determinó las deducciones personales acumuladas mes a mes correspondientes al período enero–junio de 2026, que quedaron de la siguiente manera:

Un trabajador soltero sin hijos estará alcanzado por Ganancias si su remuneración bruta supera los $2.998.725 mensuales, lo que equivale, tras deducciones, a un neto de $2.488.942.

Un trabajador soltero con un hijo comenzará a pagar el impuesto cuando su salario en mano supere $2.692.757.

Si tiene dos hijos, el umbral en neto se ubica en $2.896.573.

Para un contribuyente casado con dos hijos, el piso neto se estima en $3.300.726.

Los valores de las deducciones personales en mayo 2025

En esa línea la ex AFIP difundió las cifras acumuladas mes a mes para cada concepto, entre ellos, ganancia no imponible, deducción por cónyuge, deducción por hijo, deducción especial y escalas progresivas para determinar el porcentaje de retención según el nivel de ingreso.

Estas deducciones muestran una progresión mensual acumulada a lo largo del semestre. Por este motivo, la ganancia no imponible en enero asciende a $429.316,88, la deducción por cónyuge es de $404.330,39 y la deducción por hijo suma $203.905,29.

Por su parte, en junio el valor para la ganancia no imponible llega a $2.575.901,25, la deducción por cónyuge a $2.425.982,33 y la deducción por hijo a $1.223.431,74.

Por último, la entidad publicó la escala progresiva del impuesto aplicable a las remuneraciones acumuladas entre enero y junio de 2026. Las nuevas escalas son:

Hasta $2.000.030,09: alícuota del 5%.

De $2.000.030,09 a $4.000.060,17: $100.001,50 más una alícuota del 9% sobre el excedente de $2.000.030,09.

De $4.000.060,17 a $6.000.090,26: $280.004,21 más una alícuota del 12% sobre el excedente de $4.000.060,17.

De $6.000.090,26 a $9.000.135,40: $520.007,82 más una alícuota del 15% sobre el excedente de $6.000.090,26.

De $9.000.135,40 a $18.000.270,80: $970.014,59 más una alícuota del 19% sobre el excedente de $9.000.135,40.

De $18.000.270,80 a $27.000.406,20: $2.680.040,32 más una alícuota del 23% sobre el excedente de $18.000.270,80.

De $27.000.406,20 a $40.500.609,30: $4.750.071,46 más una alícuota del 27% sobre el excedente de $27.000.406,20.

De $40.500.609,30 a $60.750.913,96: $8.395.126,30 más una alícuota del 31% sobre el excedente de $40.500.609,30.

Más de $60.750.913,96: $14.672.720,74 más una alícuota del 35% sobre el excedente de $60.750.913,96.