Cómo consultar la deuda del Monotributo en ARCA: guía paso a paso

Guía paso a paso para consultar la deuda con ARCA por el Monotributo.

El próximo lunes 20 vence el pago de la cuota del Monotributo de abril para todas las categorías y es importante tener en cuenta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones con el fisco. Por eso es importante saber cómo consultar si tenemos una deuda con la ex AFIP.

La entidad puede aplicar recargos e intereses que se generan automáticamente desde el primer día de atraso, elevando el monto final a abonar, por lo cual es importante estar atentos a las fechas de pago.

Cualquier demora hace que mayor sea el saldo acumulado y esto puede volverse una carga muy pesada para el contribuyente con el correr del tiempo, más si se suman deudas anteriores.

En ese sentido, también es importante señalar que la deuda queda registrada en el sistema, lo que puede generar complicaciones administrativas como dificultades en futuros trámites o el acceso a beneficios del régimen.

Además, se puede llegar a sanciones más severas como la baja del régimen si se registran 10 períodos impagos consecutivos. Luego el contribuyente deberá esperar al menos dos años para volver al sistema.

Cómo consultar si tengo deuda en ARCA por el Monotributo

Existen dos formas principales para verificar si tenés deudas. Una de ellas es la consulta a través de la web y para ello hay que seguir los siguientes pasos:

Acceso: entrá a la web oficial de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal. Servicio CCMA: buscá la opción «CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos». Cálculo de deuda: hacé clic en el botón naranja que dice «Cálculo de deuda». Análisis: el sistema te mostrará una tabla con el capital adeudado y los intereses resarcitorios. Pago: desde ahí podés tildar los meses y presionar en «Generar VEP» o pagar con código QR.

La otra forma es a través de la aplicación y se hace de la siguiente manera:

Entrá a la app ARCA Móvil con tus credenciales. Buscá el ícono de «Deuda» (el símbolo de pesos). La pantalla te dará el monto total adeudado. Al tocar en «Ver detalle», podés desglosar mes por mes.

Los pagos mensuales tienen el siguiente valor:

Categoría A: $42.386,74 (servicios y venta de bienes).

Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes).

Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes.

Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes.

Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes.

Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes.

Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes.

Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes.

Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes.

Categoría K: $1.381.687,90 para servicios.y $600.879,51 para bienes.