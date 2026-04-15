ARCA: la fecha límite para pagar el monotributo en abril de 2026

Cuándo hay que pagar el Monotributo de abril de 2026.

Todos los meses los monotributistas deben pagar la cuota mensual del régimen simplificado y no abonarlo en tiempo y forma puede traer problemas a los contribuyentes. Por este motivo, es clave saber la fecha de pago de abril de 2026 que definió la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En ese sentido, la ex AFIP estableció que la fecha de vencimiento es el lunes 20 y estar al día es fundamental para evitar la acumulación de intereses resarcitorios y, en casos más graves, la suspensión de los beneficios sociales asociados o hasta la exclusión del sistema.

Cabe señalar que a diferencia de otros tributos que se rigen por la terminación del CUIT, la obligación mensual del régimen simplificado es el mismo para todas las categorías, sin importar el monto.

Otro punto clave es que el pago debe acreditarse antes de que finalice la jornada del 20 para ser considerado en término por lo cual quienes tengan adherido el pago mediante débito automático deben asegurarse de contar con los fondos suficientes en sus cuentas bancarias.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en abril

Categoría A

Impuesto integrado: $4.780,46

Aporte previsional: $15.616,17

Obra social: $21.990,11

Total: $42.386,74

Categoría B

Impuesto integrado: $9.082,88

Aporte previsional: $17.177,79

Obra social: $21.990,11

Total: $48.250,78

Categoría C

Impuesto integrado: $15.616,17 (servicios) o $14.341,38 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.895,57

Obra social: $21.990,11

Total: $56.501,85 (servicios) o $55.227,06 (comercio de bienes)

Categoría D

Impuesto integrado: $25.495,79 (servicios) o $23.742,95 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.785,13

Obra social: $26.133,18

Total: $72.414,10 (servicios) o $70.661,26 (comercio de bienes)

Categoría E

Impuesto integrado: $47.804,60 (servicios) o $37.924,98 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.863,64

Obra social: $31.869,73

Total: $102.537,97 (servicios) o $92.658,35 (comercio de bienes)

Categoría F

Impuesto integrado: $67.245,13 (servicios) o $49.398,08 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $25.150,00

Obra social: $36.650,19

Total: $129.045,32 (servicios) o $111.198,27 (comercio de bienes)

Categoría G

Impuesto integrado: $122.379,76 (servicios) o $61.189,87 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $35.210,00

Obra social: $39.518,47

Total: $197.108,23 (servicios) o $135.918,34 (comercio de bienes)

Categoría H

Impuesto integrado: $350.567,04 (servicios) o $175.283,51 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $49.294,00

Obra social: $47.485,89

Total: $447.346,93 (servicios) o $272.063,40 (comercio de bienes)

Categoría I

Impuesto integrado: $697.150,35 (servicios) o $278.860,14 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $69.011,60

Obra social: $58.640,31

Total: $824.802,26 (servicios) o $406.512,05 (comercio de bienes)

Categoría J

Impuesto integrado: $836.580,42 (servicios) o $334.632,18 (bienes)

Aporte previsional: $96.616,24

Obra social: $65.810,99

Total: $999.007,65 (servicios) o $497.059,41 (bienes)

Categoría K

Impuesto integrado: $1.171.212,59 (servicios) o $390.404,20 (bienes)

Aporte previsional: $135.262,74

Obra social: $75.212,57

Total: $1.381.687,90 (servicios) o $600.879,51 (bienes)