ARCA: los montos máximos de transferencias entre cuentas propias en abril 2026

Los límites de ARCA para las transferencias entre cuentas propias en abril.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará en abril de 2026 estrictos controles sobre las transferencias entre cuentas bancarias o billeteras virtuales de un mismo titular, unas operaciones habituales para la mayoría de las personas.

Es así como la ex AFIP fiscalizará los montos que mueven los usuarios entre sus cuentas y, en caso de notar irregularidades, desde la entidad pueden activar la supervisión fiscal.

En esos casos, ARCA realizará pedidos de información a los bancos o plataformas digitales como Mercado Pago. De suceder esto, las entidades podrán solicitar que los usuarios justifiquen el origen de los fondos.

Si las personas no contestan en tiempo y forma, el Gobierno, a través del organismo, puede llevar adelante un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Este mecanismo no impide realizar transferencias, pero sí pone en marcha un sistema de monitoreo automático que puede derivar en requerimientos por parte de ARCA para justificar el origen de los fondos involucrados.

El punto crítico no suele ser el monto, sino la ausencia de respaldo documental. Entre los documentos que pueden requerirse figuran recibos de sueldo, haberes jubilatorios, declaraciones juradas impositivas, facturas por trabajos o servicios, y comprobantes de transferencias anteriores.

De cuánto son los nuevos límites para las transferencias en abril 2026

Para personas físicas, el umbral alcanza los $50 millones mensuales mientras que en el caso de las personas jurídicas, el tope se fija en $30 millones mensuales.

Estos topes de control también abarcan otros movimientos financieros:

Extracciones en efectivo : se reportan desde $10 millones , tanto para personas físicas como jurídicas.

: se reportan desde , tanto para como jurídicas. Saldos bancarios a fin de mes : se informan desde $50 millones en personas físicas y $30 millones en personas jurídicas .

: se informan desde en y en . Transferencias en billeteras virtuales : mantienen los mismos límites que las cuentas bancarias.

: mantienen los mismos que las cuentas bancarias. Plazos fijos: se reportan desde $100 millones en personas físicas y $30 millones en personas jurídicas.

Es importante remarcar que, cuando se superan estos montos vigentes en abril, se activan alertas que pueden derivar en análisis detallados por parte de ARCA, por lo que conocer estos valores es fundamental para operar dentro de la legalidad y evitar trabas.

Otro punto importante es que, aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones que podés realizar, sí se fiscaliza el monto total acumulado en el mes. Si la suma de todas tus transacciones supera el tope establecido, se genera un reporte automático a la entidad.