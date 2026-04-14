ARCA: Cuántas transferencias puedo recibir sin tener problemas en abril 2026

Cuántas transferencias puedo recibir sin declarar en abril.

En los últimos años creció el uso de las transferencias de dinero a través de las distintas plataformas y bancos, por lo cual es Estado comenzó a regularlas y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece límites mensuales. En esa línea, la entidad definió cuanta cantidad puede recibir una persona en abril sin declarar.

El objetivo de la ex AFIP es detectar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los fondos que circulan. Cuándo esto se detecta el fisco puede comenzar una investigación para detectar de donde sacan el dinero.

En esa línea, cabe señalar que no existe una regla única que aplique a todos los casos, pero si parámetros, montos de referencia y criterios a través de la cual ARCA determina cuándo investigar a un contribuyente.

Cuántas transferencias se pueden recibir en abril

Al respecto, desde la entidad nacional recalcaron que no hay un número máximo de transferencias permitidas por mes, sino que la lupa está puesta en el volumen total de dinero que recibe una persona durante el periodo y si eso tiene relación con su situación fiscal.

Por ese motivo uno de los ejes que todo contribuyente tiene que tener es poder justificar de dónde vienen los fondos, por qué motivo y si coinciden con lo que la persona declaró ante el fisco.

Cabe recordar que tanto los bancos como las virtuales informan ciertos movimientos a ARCA de manera automática como es el caso de depósitos, transferencias y saldos que superan determinados umbrales.

En líneas generales, las alertas automáticas suelen dispararse cuando los movimientos superan los 200 mil pesos, aunque depende del tipo de cuenta, usuario y la operación. Esto es un punto de partida para que la ex AFIP evalúe si los ingresos tienen respaldo y no implica necesariamente una sanción.

Los límites para las transferencias en abril 2026

Para personas físicas, el umbral alcanza los $50 millones mensuales mientras que en el caso de las personas jurídicas, el tope se fija en $30 millones mensuales.

Estos topes de control también abarcan otros movimientos financieros:

Extracciones en efectivo : se reportan desde $10 millones , tanto para personas físicas como jurídicas.

: se reportan desde , tanto para como jurídicas. Saldos bancarios a fin de mes : se informan desde $50 millones en personas físicas y $30 millones en personas jurídicas .

: se informan desde en y en . Transferencias en billeteras virtuales : mantienen los mismos límites que las cuentas bancarias.

: mantienen los mismos que las cuentas bancarias. Plazos fijos: se reportan desde $100 millones en personas físicas y $30 millones en personas jurídicas.