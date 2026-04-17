ARCA rematará PlayStations 5: como conseguir esta consola a precio bajo

Cómo participar de la subasta de PlayStations 5 de ARCA.

Los amantes de las consolas están ante una oportunidad única, ya que la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rematará nueve PlayStation 5, lo cual presenta una oportunidad única para adquirirla a un buen precio.

Se trata de una parte de un lote de productos electrónicos que fueron incautados por la ex AFIP. La subasta se realizará el próximo jueves 23 de abril y se podrán conseguir estas consolas a partir de los 200 mil pesos.

Los interesados podrán ingresar al siguiente link para observar los productos en exposición y anotarse al remate donde se van a encontrar PlayStations desde un precio base de $237.000.

Para anotarse, hay tiempo para inscribirse hasta el 23 de abril a las 11 y la puja estará disponible hasta ese día a las 12:30. ARCA informó que el dinero obtenido será incorporado a las rentas fiscales y detalló que este sistema de remates ya generó ingresos fiscales por un total de $78.555.696.

Los lotes disponibles son los siguientes: PlayStation 5 Estándar 1 TB, con precio base desde $200.000 por unidad; también se subastan lotes de cuatro unidades con un valor inicial total de aproximadamente $816.000 y PlayStation 5 Pro 2 TB, con un precio base de $355.500.

Además, desde la ex AFIP marcaron que, si bien la competencia entre particulares suele elevar el precio final, desde el organismo señalan que los montos de cierre suelen mantenerse por debajo de los valores del mercado, que rondan en un millón y medio para la PS5 estándar y más de 2 millones para la versión PRO.

Cómo participar de la subasta de PlayStation de ARCA

Todo el proceso de puja se gestionará de forma exclusivamente virtual a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad. Para participar hay que seguir los siguientes pasos:

Ingreso y registro: Acceder al sitio web subastas.bancociudad.com.ar y registrarse como usuario. Suscripción: Buscar la convocatoria específica y suscribirse al evento. Garantía: Constituir un depósito en garantía equivalente al 10% del valor base del lote elegido. (Este monto se devuelve íntegramente de forma automática en caso de no resultar adjudicatario de la puja).

La entidad también recalcó que el retiro de los equipos adjudicados deberá realizarse de forma exclusivamente presencial, respetando el lugar y las condiciones detalladas en los pliegos de la subasta. No se realizan envíos, por lo que la logística de traslado de la mercadería corre por cuenta del comprador.