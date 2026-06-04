Uruguayo Cavani decide operarse de la columna para volver a jugar en Boca Juniors: fuentes

FOTO ARCHIVO- El delantero de Boca Juniors Edinson Cavani llega antes de un partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de Clubes en EEUU

El futbolista uruguayo Edinson Cavani decidió someterse a una ‌cirugía en ‌la columna vertebral para superar dolores lumbares que le impidieron jugar normalmente en la temporada que acaba de terminar en Boca Juniors, dijeron el jueves a Reuters fuentes ​cercanas al ⁠delantero y del club.

"Se va ‌a operar, no piensa retirarse", ⁠confirmó a Reuters ⁠una fuente cercana al delantero de 39 años en referencia a los rumores ⁠de que Cavani iba a ​colgar los botines por ‌su persistente problema ‌físico.

El "Matador", que llegó a Boca en ⁠2023 y tiene contrato hasta diciembre, aprovechará el parate por el Mundial para la cirugía y ​luego tendrá ‌una recuperación de dos meses.

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Cavani jugó sólo dos partidos en el año debido a una "hernia de disco", según informó tiempo atrás ⁠el director deportivo de Boca, Marcelo Delgado.

El uruguayo se realizó además dos bloqueos en la zona lumbar para intentar volver a jugar, pero no logró superar las molestias, indicó otra ‌fuente del popular club argentino.

Cavani, uno de los máximos goleadores en actividad del fútbol mundial, se destacó en el PSG, Napoli, Palermo, Manchester United ‌y Valencia antes de llegar a Boca.

Con la selección de Uruguay participó ‌de cuatro ⁠Mundiales entre 2010 y 2022, además de cinco Copas ​América. Se consagró campeón del torneo continental de selecciones en 2011.

Con información de Reuters