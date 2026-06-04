Cómo pagar los dólares de la tarjeta en junio de 2026 para ahorrar y evitar los recargos

Consumos con tarjeta: qué dólar me conviene usar

Con la llegada de los resúmenes de junio y en un contexto en el que muchos argentinos continúan realizando compras en el exterior o contratando servicios internacionales, vuelve una de las consultas más frecuentes entre los usuarios de tarjetas de crédito: cómo pagar los consumos en dólares para evitar recargos y reducir el costo final del resumen.

Aunque el esquema cambiario se flexibilizó durante el último año, los gastos realizados en moneda extranjera continúan teniendo un tratamiento diferencial cuando son cancelados en pesos. Por ese motivo, especialistas recomiendan prestar atención a la forma de pago elegida para evitar costos adicionales que pueden encarecer significativamente el resumen.

¿Conviene pagar la tarjeta en dólares o en pesos?

Para quienes cuentan con dólares disponibles en su cuenta bancaria, la alternativa más conveniente suele ser cancelar directamente el saldo en moneda extranjera. La razón es que cuando el resumen en dólares se paga con pesos, la entidad financiera aplica las percepciones vigentes sobre los consumos realizados en el exterior. En cambio, si el cliente utiliza dólares propios depositados en su caja de ahorro, esos recargos no se aplican sobre el saldo cancelado.

Consumos con tarjeta

Cómo pagar la tarjeta en dólares y evitar recargos en junio 2026

Para realizar correctamente la operación, los usuarios deben seguir algunos pasos antes del vencimiento del resumen.

1. Solicitar el stop debit

Si la tarjeta está adherida al débito automático, es recomendable solicitar previamente un "stop debit".

Este paso evita que el banco pesifique automáticamente los consumos en dólares al momento del vencimiento y aplique las percepciones correspondientes. Además, reduce el riesgo de generar cobros duplicados.

2. Cancelar el saldo en dólares con dólares

Una vez desactivado el débito automático, el titular puede pagar el saldo en moneda extranjera utilizando:

Fondos disponibles en su caja de ahorro en dólares.

Dólares adquiridos previamente a través del home banking.

Depósitos realizados en moneda extranjera.

La mayoría de las entidades financieras permite efectuar este procedimiento de manera online desde la aplicación o el sitio web del banco.

3. Revisar el saldo en pesos

Luego de cancelar el saldo en dólares, es importante verificar el importe pendiente en pesos para evitar pagar conceptos vinculados a percepciones que no correspondan. En caso de dudas, los especialistas recomiendan revisar el detalle completo del resumen o consultar directamente con la entidad financiera antes del vencimiento.

Qué pasa con la tarjeta de débito

Los consumos realizados con tarjeta de débito en el exterior también pueden generar diferencias según la cuenta asociada para efectuar el débito. Si la operación se descuenta directamente de una cuenta en dólares, se evita la conversión a pesos y las percepciones asociadas. Por eso, antes de viajar o realizar compras internacionales, conviene verificar la configuración de la cuenta vinculada a la tarjeta.

Qué gastos siguen alcanzados por las percepciones

Las percepciones continúan aplicándose sobre distintos consumos vinculados al exterior, entre ellos:

Compras realizadas con tarjeta de crédito o débito fuera del país.

Servicios contratados a proveedores internacionales.

Gastos turísticos y de transporte con destino fuera de la Argentina.

La forma de evitar esos cargos al momento del pago es cancelar directamente el saldo en moneda extranjera utilizando dólares propios.

Cómo pago mis gastos al exterior

Qué ocurre si ya pagué las percepciones

Las percepciones aplicadas sobre consumos en moneda extranjera pueden computarse como pago a cuenta de determinados impuestos como es este caso - Impuesto a las Ganancias- o, en algunos casos, solicitarse su devolución ante la autoridad fiscal correspondiente.

Por eso, quienes hayan abonado el resumen en pesos y tengan percepciones aplicadas deben conservar la documentación respaldatoria para realizar posteriormente el trámite que corresponda.

De esta manera, para quienes tienen consumos en moneda extranjera durante junio, pagar la tarjeta directamente en dólares continúa siendo una de las alternativas más utilizadas para evitar recargos y reducir el costo final del resumen.