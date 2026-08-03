El consumo volvió a desplomarse en junio pese al salto del crédito del último año

La recuperación del consumo de los hogares volvió a caer en junio. Luego de dos meses con variaciones positivas, el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída interanual de 1% y una baja desestacionalizada de 1,6% frente a mayo. La caída se produce pese a la baja temporal de la inflación y el mayor uso del crédito, lo que denota la feroz pérdida de poder adquisitivo de los ingresos que impide una mejora sostenida del gasto de las familias.

El retroceso se produce en un escenario en el que algunos ingresos comenzaron a recuperar una pequeña parte del terreno perdido frente a los precios y en el que el crédito a los hogares tuvo una expansión significativa durante 2024 y 2025. Sin embargo, ese impulso comenzó a perder fuerza en algunos segmentos durante 2026, especialmente en aquellos vinculados al financiamiento del consumo de bienes durables, como automóviles, electrodomésticos e inmuebles.

Según el informe de la CAC, el ingreso nominal promedio por hogar alcanzó en junio los 3.164.000 pesos, lo que representó un incremento real de 0,8% respecto de mayo. A su vez, la inflación mensual fue de 1,9%, el registro más bajo desde agosto de 2025, mientras que la variación interanual del índice de precios se ubicó en 33,5%. La entidad señaló que la desaceleración de la inflación "descomprime la presión sobre los ingresos reales de los hogares", aunque advirtió que la recuperación del poder adquisitivo todavía no tiene suficiente intensidad para consolidar una mejora del consumo.

El comportamiento del consumo durante los últimos años estuvo estrechamente vinculado con la evolución general de la actividad económica. En 2024, el Indicador de Consumo y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) compartieron variaciones negativas durante todo el período. En 2025 ocurrió lo contrario, con una recuperación de ambas variables, aunque con diferentes velocidades. En 2026, esa relación comenzó a mostrar tensiones.

La CAC destacó que para abril, último dato disponible del EMAE, la actividad económica había crecido 1,6% interanual, mientras que el consumo registraba una caída de 0,6% en la comparación con el mismo mes del año anterior. La entidad remarcó que, aunque la actividad mantuvo un resultado positivo, también evidenció una desaceleración frente al crecimiento de marzo, cuando había avanzado 6,2%.

Algunos rubros vinculados a gastos esenciales lograron sostenerse, mientras que otros asociados a decisiones de consumo postergables registraron nuevas caídas. Indumentaria y calzado presentó una disminución interanual estimada de 4,6%, aunque con un impacto limitado sobre el índice general. En cambio, transporte y vehículos tuvo una contracción más pronunciada, con una baja de 7,4% interanual y un aporte negativo de 0,9 puntos porcentuales al resultado total.

Dentro de ese segmento, el patentamiento de automóviles registró una caída interanual de 17,9%. El dato marca un cambio respecto de la dinámica observada durante buena parte de 2024 y 2025, cuando el acceso al financiamiento había impulsado la compra de bienes de mayor valor. La recreación y cultura también mostró una disminución significativa, con una baja de 8,1% interanual. La CAC explicó que, frente a ingresos reales que todavía no muestran una recuperación consolidada, los gastos vinculados al ocio suelen ser de los primeros en ser relegados.

En sentido contrario, el rubro "vivienda, alquileres y servicios públicos" presentó una suba estimada de 9,4% interanual en junio y aportó 1,9 puntos porcentuales al resultado general del indicador. La evolución estuvo explicada principalmente por el aumento de la demanda eléctrica, que creció 18,5% respecto del mismo mes del año anterior.

El resto de los rubros incluidos en el indicador registró una caída interanual de 2% y aportó un punto porcentual negativo al desempeño global. De acuerdo con la CAC, el consumo en estas categorías se encuentra actualmente en niveles similares a los de junio de 2019, antes del impacto de la pandemia.

En el segmento de bienes de consumo masivo, que incluye productos de alta rotación y vida útil corta, la dinámica también mostró una recuperación incompleta. El consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo de 2026, aunque en la comparación mensual desestacionalizada tuvo una mejora de 1,7% frente a abril. La evolución evidencia un escenario de oscilaciones, sin una tendencia clara de recuperación.

Uno de los elementos centrales del análisis de la CAC es la relación entre crédito y consumo. Durante 2024 y 2025, el crédito a los hogares creció con fuerza en términos reales. Las tarjetas de crédito, los préstamos personales, los créditos prendarios y los hipotecarios registraron una expansión que acompañó la recuperación parcial del consumo. Sin embargo, durante 2026 comenzó una etapa diferente.

"Las tarjetas de crédito y los préstamos, tanto personales como prendarios, han entrado en un leve, pero constante retroceso", indicó la entidad en su informe. En paralelo, el crédito hipotecario mantiene una trayectoria ascendente, aunque a un ritmo más moderado que en los años anteriores. La desaceleración del financiamiento impacta especialmente sobre los bienes durables, dado el vínculo directo entre préstamos y decisiones de compra de mayor valor.

La evolución del patentamiento de vehículos, el consumo de electrodomésticos y las operaciones inmobiliarias refleja ese cambio de escenario. Las escrituras no registran crecimiento en los últimos meses, aunque tampoco retrocedieron desde los niveles alcanzados durante los últimos dos años, en línea con la evolución del crédito hipotecario. El informe concluye que el consumo masivo interrumpió su recuperación y permanece en niveles bajos, mientras que los bienes durables dejaron atrás la expansión sostenida registrada durante 2024 y 2025. "Parece incierto cuál puede ser el rubro que estimule el consumo durante los próximos meses si los durables detienen su marcha", señaló la CAC.