Racing quiere refuerzos: los 4 candidatos a reemplazar a Santiago Sosa

Racing ya le busca un reemplazante a Santiago Sosa.

Racing se quedará sin Santiago Sosa en las próximas horas, ya que el capitán se marchará a Vasco da Gama de Brasil. Por lo tanto, la dirigencia encabezada por Diego Milito irá por un refuerzo en el mercado de pases para cerrar a algún jugador que pueda ejercer el mismo rol que cumplió el ex River Plate en el equipo.

Por ahora, hay cuatro apuntados como probables fichajes en el eje, aunque "Santi" se ha destacado más como líbero en una línea de tres o cinco defensores. Los elegidos por la dirigencia y la Secretaría Técnica son nada menos que Matías Galarza (Talleres de Córdoba), Agustín Cardozo (Lanús), Gastón Lodico (Instituto de Córdoba) y Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps de Canadá).

Las opciones de Racing para reemplazar a Santi Sosa

Galarza, de Talleres

El volante central de 24 años ha tenido un muy buen rendimiento con la camiseta del "Tallarín". Con un buen primer pase, panorama, correcto posicionamiento y criterio a la hora de manejar la pelota, el club cordobés se planta en los seis millones de dólares para dejarlo salir ahora. Por el momento, no hay acuerdo y desde la "Academia" aseguran que no abonarán esa cifra ni remotamente por este futbolista.

Galarza, uno de los jugadores buscados por Racing para reemplazar a Sosa.

Cardozo, de Lanús

El "5" del "Granate" tiene 29 años y se ha consolidado como titular con esta camiseta, con la que ya fue campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa. Si bien el dueño de su pase está dispuesto a venderlo, no lo dejará marcharse por menos de 3 millones de dólares. Ya eliminado de la vigente Sudamericana, el futbolista ve con buenos ojos cambiar de aire para jugar en uno de los "cinco grandes" por primera vez en su trayectoria profesional.

Lodico, de Instituto

Hincha de Racing, el "Gato" no es un mediocampista de contención natural, sino que su perfil es más ofensivo como un volante mixto y hasta arrancó casi de enganche en Lanús. A los 28 años, también anhela pasar a la "Academia", aunque la "Gloria" se plantó: pretende al menos dos millones de dólares netos por su carta.

Cubas, de Vancouver

Surgido en Boca Juniors, el mediocampista central de 30 años se destaca en el conjunto canadiense aunque participa en la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos. El misionero nacionalizado paraguayo viene de jugar el Mundial 2026 con la "Albirroja" de Gustavo Alfaro. Sin embargo, la erogación aproximada deberá ser de 3 millones de dólares.

Racing, con tiempo para reforzarse hasta el 2 de septiembre

Como el club de Avellaneda dejó ir al exterior al juvenil Gonzalo Sosa (a préstamo a Deportivo Maldonado de Uruguay) y ahora venderá a "Santi" Sosa a Brasil, se le extendió la posibilidad de cerrar fichajes en el mercado de pases. Por último, es probable que Baltasar Rodríguez se vaya a Estudiantes de La Plata.