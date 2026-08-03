Por qué José Bianco renunció en TN: los motivos que dio el periodista del clima

José Bianco reveló que decidió dejar TN por un desgaste acumulado y diferencias con parte de la conducción del canal.

La salida de José Bianco de TN sorprendió a los televidentes que durante años siguieron sus informes meteorológicos. Tras semanas de especulaciones, el especialista habló por primera vez sobre su decisión en una transmisión en vivo y reveló los motivos que lo llevaron a dejar la señal de noticias, además de lanzar duras críticas sobre el ejercicio de la profesión.

José Bianco explicó por qué decidió dejar TN

Durante un vivo con sus seguidores, José Bianco respondió una de las preguntas que más se repitieron desde que dejó de aparecer en la pantalla de TN. Sin esquivar el tema, explicó que su salida estuvo motivada por un desgaste acumulado durante los últimos años de trabajo en el canal.

El meteorólogo aclaró que su decisión no estuvo relacionada con el vínculo que mantenía con sus compañeros de trabajo, sino con diferencias surgidas con parte de la conducción de la señal.

En ese contexto, expresó de manera contundente: "Me cansé... Me cansé. Ya estaba cansado... Yo tengo la mejor con los que trabajé, con la gente al aire en el canal. Me cansé de un par de jefes...", afirmó durante la transmisión en vivo.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron repercusión entre colegas, seguidores y televidentes que durante años lo identificaron como una de las caras más reconocidas de la meteorología en la televisión argentina.

Las críticas de José Bianco a quienes realizan pronósticos del clima

Además de referirse a su salida de TN, el periodista aprovechó la transmisión para expresar una preocupación que, según explicó, afecta al desarrollo de la meteorología como profesión.

Bianco cuestionó a quienes difunden pronósticos climáticos sin contar, de acuerdo con su postura, con la formación profesional correspondiente.

Durante el vivo apuntó especialmente contra otros comunicadores y sostuvo: "En C5N no hay ningún meteorólogo. No conviene decir que no son meteorólogos... No les conviene. No me quiero poner en policía al decir que no son meteorólogos, pero da bronca porque inventan pronósticos. La verdad es que le hace mal a la profesión".

Las declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su planteo sobre la importancia de la formación académica, mientras que otros cuestionaron el tono de sus afirmaciones.

La trayectoria de José Bianco en TN

A lo largo de su paso por TN, José Bianco logró consolidarse como uno de los comunicadores especializados en meteorología con mayor reconocimiento en la televisión argentina.

Su estilo cercano, las coberturas desde distintos puntos del país y la capacidad para explicar fenómenos climáticos complejos con un lenguaje accesible lo convirtieron en una figura habitual de la programación del canal.

Con el paso de los años, dejó de ser únicamente el encargado del pronóstico del tiempo para transformarse en un periodista presente en coberturas especiales vinculadas a tormentas, inundaciones, incendios forestales y otros eventos meteorológicos de relevancia nacional. Ese perfil contribuyó a construir una fuerte identificación con la audiencia, que siguió de cerca cada una de sus intervenciones en la pantalla.

Qué dijo José Bianco sobre su salida del canal

Durante una transmisión en vivo, el meteorólogo aseguró que mantiene una buena relación con sus excompañeros, pero cuestionó a algunos de sus superiores.

Aunque las versiones sobre su alejamiento comenzaron a circular mucho antes de que hablara públicamente, el propio José Bianco buscó poner fin a las especulaciones con una explicación directa.

El especialista remarcó que mantiene una buena relación con quienes compartieron el trabajo diario en TN, dejando en claro que su decisión respondió a un desgaste personal y a diferencias con algunos responsables del canal, y no con el equipo periodístico.

De esa manera, el periodista cerró uno de los interrogantes que más comentarios había generado entre los televidentes. Al mismo tiempo, sus críticas sobre el ejercicio de la meteorología reabrieron el debate acerca de la importancia de la formación profesional y de la responsabilidad que implica comunicar información climática al público.