Hombres armados matan a 12 personas y secuestran a mujeres y niños en aldea nigeriana

FOTO DE ARCHIVO: Una víctima de un ataque armado recibe tratamiento en el Centro Médico Salem en Kaduna, la mañana después de un ataque en la aldea de Naridon en el área de gobierno local de Kauru del estado de Kaduna

Hombres armados mataron al menos a 12 personas y ‌secuestraron a ‌mujeres y niños durante un ataque nocturno contra una aldea en el estado de Sokoto, al noroeste de Nigeria, dijeron testigos.

Seis miembros de una misma ​familia murieron ⁠quemados después de que los ‌atacantes incendiaron su casa, ⁠contó un vecino ⁠a Reuters.

Los hombres armados entraron en la aldea de Lajinge alrededor de ⁠las 23:00 horas del ​sábado y atacaron a ‌los residentes hasta ‌aproximadamente las 03:00 horas del ⁠domingo, informaron los lugareños.

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La región ha sido escenario de frecuentes ataques por parte de ​bandas fuertemente ‌armadas que asaltan aldeas, secuestran a los residentes para pedir rescate y roban ganado.

"Mataron al menos a ⁠12 personas, hirieron a otras cuatro y secuestraron a mujeres y niños tras robar gran cantidad de ganado", dijo a Reuters por teléfono el residente Auwal Hassan.

La policía ‌está investigando el caso y ofrecerá más información más adelante, dijo el portavoz de la policía de Sokoto, Ahmed Rufai.

El ataque se ‌produce una semana después de que una banda mató al menos ‌a 24 ⁠agricultores en el vecino estado de Zamfara.

Con información de Reuters