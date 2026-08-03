Cuál es la foto y mensaje que le mandó Coudet al Mundo River

Chacho Coudet y un fuerte mensaje.

Eduardo Coudet atraviesa su peor momento desde que asumió como entrenador en River. Ya son cuatro los partidos que acumula el Millonario sin conseguir victorias en lo que va del semestre y cinco sin ganar sumando la final que perdió ante Belgrano antes del Mundial. Una situación que lo pone en el ojo de la tormenta, al acumular una fuerte cantidad de cuestionamientos.

En este contexto, el "Chacho" decidió no hablar en conferencia de prensa después del encuentro, algo que ya había decidido el DT antes de disputar el partido y que se iba a mantener "sin importar el resultado". "Priorizar trabajar en silencio", fue la razón presentada por el cuerpo técnico, aunque el entrenador decidió utilizar su cuenta personal de WhatsApp para expresarse tras perder con Rosario Central.

El mensaje que le envió el Chacho Coudet al Mundo River

El entrenador compartió un estado en su WhatsApp personal en donde puso "los cagones no hacen historia". Se trató de una foto descargada en la que aparecía la frase grafiteada en la calle. Una forma de ratificar su deseo de seguir en el club pese al momento adverso que atraviesa. Y en donde sabe que no tiene margen de error ante la presión del público Millonario.

El estado de WhatsApp de Coudet.

La acumulación de malos resultados de River

El equipo de Núñez, que había cerrado el primer semestre con el duro golpe de la derrota frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura, inició la segunda mitad del año de la peor manera. Primero quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi y, luego, encadenó derrotas frente a Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central en el Torneo Clausura. De esta manera, acumuló cinco caídas consecutivas, una racha inédita en la era profesional del club.

El Millonario no levanta.

El coto económico de la decisión de no hablar tras el partido

En el estreno frente a Barracas, disputado en el Monumental, Ariel Broggi estuvo al frente del equipo debido a la suspensión de Eduardo Coudet. Tras el encuentro tampoco se realizó la habitual conferencia de prensa, aunque Nicolás Otamendi brindó declaraciones desde el campo de juego, tal como lo habían hecho el entrenador y otros jugadores después de los partidos anteriores.

El incumplimiento de estas disposiciones derivó en una sanción económica para River, ya que tanto la conferencia de prensa como las declaraciones posteriores al partido forman parte de las obligaciones establecidas por el reglamento de la AFA. La multa se calcula en función del valor de las entradas generales, fijado actualmente en 40 mil pesos, por lo que el club de Núñez deberá abonar un total de 22 millones de pesos.