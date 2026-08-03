Los hinchas de River se hartaron de Coudet y ya tienen a otro DT preferido: "Que venga"

Los hinchas de River se hartaron de Coudet y pidieron a un DT: "Que venga".

Los hinchas de River Plate ya se hartaron de Eduardo "Chacho" Coudet, que no le encuentra la vuelta al equipo y acumula cuatro derrotas consecutivas en este segundo semestre del 2026. La crisis futbolística en el cuadro de Núñez parece no tener fin y podría haber un cambio en breve en el banco de suplentes, aunque por ahora continúa el ex Rosario Central al mando del plantel profesional.

Luego de haber insultado a todos por la caída por 1-0 frente al "Canalla" en el estadio Monumental, muchos fanáticos del "Millonario" pidieron el regreso de Ramón Díaz como entrenador. Miles de simpatizantes estuvieron en el hall, ubicado en uno de los anillos internos de la cancha, y entonaron el clásico "cantemos todos para que vuelva Ramón...".

Cómo sigue la situación de Coudet en River

Una vez consumada la caída frente a Rosario Central como local, el director técnico dialogó con los jugadores en el vestuario y les aseguró que confía en ellos para revertir esta situación. Unos minutos más tarde, se reunió con el presidente Stefano Di Carlo y también tuvo una profunda charla con su propio cuerpo técnico para conocer si estaban firmes para seguir. El técnico cambió su estado de WhatsApp, donde colocó un mensaje que dice que "los cagones no hacen historia".

El DT de la "Banda" recién se retiró del Monumental a las 23.25, unas dos horas después del final del encuentro. Al margen del delicado presente, cuando pasó por el anillo interno de la zona mixta ante los periodistas se lo vio de buen semblante y, al pasar, el manager Enzo Francescoli dejó en claro que Coudet continuará en su cargo.

La dirigencia entiende que el "Chacho" necesita tiempo de trabajo y semanas completas para ensamblar el equipo con las últimas piezas que recién llegaron, como Nicolás Otamendi y Ángel Correa por ejemplo. Igualmente, aparecen como determinantes los próximos cuatro compromisos para River: Tigre de visitante y Argentinos Juniors en casa en el Torneo Clausura 2026, con la serie frente a Independiente Santa Fe de Colombia incluida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los hinchas de River se hartaron de Coudet y pidieron a la vuelta de Ramón Díaz.

De no avanzar en el certamen internacional, la suerte del estratega estará prácticamente sentenciada por el clima caliente que se vive en el Monumental. Mientras tanto, en el hall y en las redes sociales, la mayoría de los hinchas anhela la vuelta de Ramón Díaz, uno de los máximos ídolos de la historia.

Los números de Coudet como DT de River

21 partidos oficiales.

12 victorias.

3 empate.

6 derrotas.

Un 61.9% de efectividad.

31 goles a favor.

17 goles en contra.

0 títulos.

Las estadísticas de Ramón Díaz como DT de River